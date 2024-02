Bundeswehr übt wieder am Standortübungsplatz Landsberg

Auf dem Gelände bei Dornstetten sind Panzer und Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz. Das Areal sollte bis Freitag nicht betreten werden.

Noch bis zum Freitag, 23. Februar, findet auf dem Standortübungsplatz Landsberg die Bundeswehrgefechtsübung „Golden Badger“ statt. Die 4. Kompanie des ABC-Abwehrbataillon 750 aus Bruchsal ist mit zahlreichen geländegängigen, gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeugen auf dem Bundeswehrgelände unterwegs, teilt die Bundeswehr mit. Aufgrund der Gefechtsübung sei mit einer erhöhten Lärmbelastung auch durch das Anlanden von Hubschraubern zu rechnen.

Ein Teil der Übung wird in den Nachtstunden erfolgen, im Schwerpunkt in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag, 20. bis 22. Februar, heißt es in der Pressemeldung. Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergleichen) ausgehen, wird hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, ist die Polizei zu verständigen.

Rund um den Standortübungsplatz Landsberg weisen Schilder auf den militärischen Sicherheitsbereich hin. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Der Standortübungsplatz liegt etwa zwei Kilometer südlich der Stadt direkt an der B17 und direkt an der ehemaligen Lechrainkaserne, die 2001 aufgelöst wurde. Der Platz mit einer Fläche von rund 360 Hektar besitzt neben einer KK-Schießanlage mehrere Biwakplätze, Waldkampfbahn, Orts- und Häuserkampfanlage, Schießbahnen auch eine Fliegerabwehr-Schießanlage und einen Sprengplatz. Mehrere Stellungswälder, eine Panzerüberrollbahn und eine Schießanlage für unterkalibrige Panzer- und Artilleriewaffen mit Modellhäusern und -Panzern runden die Ausbildungseinrichtungen ab.

Die Lechrain-Kaserne wurde bis 2001 von der Bundeswehr genutzt

Das Areal der ehemaligen Lechrain-Kaserne ist 18 Hektar groß und liegt zwischen Landsberg und Dornstetten. Nach der Errichtung der Kaserne wurde das Panzerbataillon 243 der Panzerbrigade 24 in die Kaserne verlegt und als Gebirgspanzerbataillon 224 der Gebirgsjägerbrigade 22 unterstellt. Mit der Auflösung der Brigade wurde 1993 auch das Bataillon aufgelöst. Nach der Auflösung des Gebirgspanzerbataillon 224 zog im April 1993 das Gebirgsbeobachtungsartilleriebataillon 83 der 1. Gebirgsdivision in die Lechrain-Kaserne ein. Das Bataillon wurde aber Ende 1996 schon wieder deaktiviert. Die Luftlandelehr- und Versuchskompanie 909 der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt nutzte die Kaserne noch bis 2001.

Nach der Schließung der Kaserne übernahm die Stadt Landsberg die Anlage und konvertierte das Gelände seit 2001 zu einem Industrie- und Gewerbegebiet, in dem jetzt die Firma 3C-Carbon beheimatet ist.

