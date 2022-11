Landsberg

13:01 Uhr

Bunt, farbenfroh und optimistisch

Sound of Colors Altstadtsaal: Bilder-Ausstellung von Christa Bühler und Ludwig Herold, das Bild links ist von Herold, rechts von Bühler.

Plus Die Bilderwelt von Christa Bühler und Ludwig Herold. Hier leuchten die Farben und man kann für einige Zeit den Alltag vergessen. Die Werke sind in Landsberg zu sehen.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Der Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee im Rausch der Farben: Christa Bühler und Ludwig Herold zeigen hier bis einschließlich Samstag, 3. Dezember, mit meist großformatiger Malerei ihre Sicht auf die Dinge des Lebens. Und diese Sicht ist bunt, farbenfroh, positiv, optimistisch. Farben leuchten, können Gedanken und Gefühle beeinflussen. Was Musik für die Ohren ist, sind Farben für die Augen. Bühler und Herold bringen beides in der aktuellen Schau zusammen. Unter dem Titel "Sound of Colours" lassen sie Farben nicht nur leuchten, sondern versuchen damit auch, klanglich zu berühren.

