Bunte Polster für kleine Leseratten

Ein fröhliches Gewusel und leuchtende Kinderaugen gab es kürzlich in der Stadtbibliothek Landsberg. Grund dafür war die Übergabe einer besonderen Spende der Sparkasse Landsberg-Dießen in Höhe von 850 Euro. Auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl stellte das Kreditinstitut den Betrag für die Anschaffung neuer Sitzpolster zur Verfügung. Diese erfreuen ab sofort nicht nur kleine Leseratten, sondern laden auch zum fantasievollen Spielen ein. Denn die neuen, bunten Polster sind nicht nur bequem zum Sitzen beim Vorlesen oder Schmökern, sie eignen sich auch hervorragend zum Bauen von Häusern, Türmen oder Höhlen. Eine spielerische Ergänzung, die das Angebot der Stadtbibliothek Landsberg wunderbar ergänzt.

Bei der Übergabe trafen sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Sven Fischer gemeinsam mit fröhlichen Kindern des Kindergartens St. Christophorus aus Landsberg. Die Kleinen durften die Polster gleich ausgiebig testen und bewiesen eindrucksvoll, dass mit ein wenig Fantasie aus Lesepolstern im Handumdrehen bunte Spielwelten entstehen können. „Mit unserer Spende möchten wir das Lesen und die Freude am Besuch der Stadtbibliothek schon bei den Jüngsten fördern“, betont Sven Fischer. Auch Oberbürgermeisterin Baumgartl zeigte sich begeistert: „Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Begegnung, der Bildung und der Kreativität. Ich danke der Sparkasse Landsberg-Dießen herzlich für diese Unterstützung. Sie kommt genau dort an, wo sie Freude und Wirkung entfaltet.“

