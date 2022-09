Landsberg

vor 36 Min.

Bus-Fahrplan ausgedünnt: Was bedeutet das für den Schulverkehr?

Plus Busunternehmen kämpfen mit Personalmangel. Ein Unternehmen fährt auf vier Linien in Landsberg nur noch im Stundentakt. Was das vor dem Schulstart bedeutet.

Von Dominik Stenzel

Ab Montag ist der Landsberger Stadtbus auf den Linien 1, 2, 3 und 5 unter der Woche nur noch im Stundentakt unterwegs. Nach Angaben des Busunternehmens Waibel ist Personalmangel für die Ausdünnung des Fahrplans verantwortlich. Betriebsleiter Horst Argesheimer nennt gegenüber unserer Redaktion mehrere Gründe, warum der Beruf des Busfahrers zuletzt „unattraktiver“ geworden ist. Das LT hat außerdem beim Landratsamt nachgefragt, wie es vor dem Start in der kommenden Woche um den Schulverkehr im Landkreis bestellt ist.

