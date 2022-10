Busfahrer fehlen: Landsberger Unternehmen schlagen Alarm

Den Busunternehmen im Landkreis Landsberg fehlen die Fahrer. Müssen bald Buslinien eingestellt werden?

Ein Rentner beschwert sich, dass der Stadtbus drei Minuten zu spät kommt, eine Mutter klagt darüber, dass ihre Tochter früh aufstehen muss und trotzdem im Schulbus keinen Sitzplatz bekommt, und Pendler kritisieren, dass sie ihren Zuganschluss verpassten, weil der Linienbus auf sich Warten lässt. Die Kritik an den Busunternehmen im Landkreis Landsberg reißt nicht ab. Doch was passiert, wenn überhaupt kein Bus kommt, weil die Fahrer fehlen? Dass dieses Szenario jederzeit eintreten kann und in Zukunft das Liniennetz ausgedünnt werden muss, war Thema eines Pressegesprächs im Landratsamt mit Busunternehmern und Landrat Thomas Eichinger ( CSU). Das Fazit: Im öffentlichen Nahverkehr müssen künftig Abstriche gemacht werden.

Für Busunternehmen gab es schon mal bessere Zeiten: Aktuell sind es der Dieselpreis, die Energiekosten und in erster Linie der Fachkräftemangel, der die Branche in die Knie zwingt. Es fehlen Busfahrer, die verbliebenen Kollegen schieben Extraschichten, wenn sie wegen Krankheit oder aus anderen Gründen ausfallen, droht der Kollaps. "Das System ist auf Kante genäht", sagen Wilfried Venerius von Waibel Bus in Landsberg und Philip Schnappinger vom gleichnamigen Busunternehmen in Utting beim Pressegespräch im Landratsamt. Sie schildern eindringlich, wo der Schuh drückt.

Vor drei Wochen zog das Busunternehmen Waibel in Landsberg die Notbremse. Von 16 Busfahrern waren nur noch sechs übrig geblieben, wie Venerius sagt. Die folge: Die Stadtbuslinien 1,2,3 und 5 sind von Montag bis Freitag nur noch im Stundentakt unterwegs. Auch der Fahrplan auf der LVG-Linie 70 Mering-Landsberg wird ausgedünnt. Aus dem Ausland könnten zwar Fahrer angeworben werden, allerdings fehle es in Stadt und Landkreis an bezahlbarem Wohnraum. "Wenn wir Wohnungen finden, könnten wir kurzfristig Fahrer einstellen", sagt Wilfried Venerius.

Pressekonferenz zum Thema ÖPNV im Sitzungssaal des Landratsamts: (von links) Wilfrid Venerius (Waibel), Bernhard Lachner, Landrat Thomas Eichinger, Rainer Mahl, Philip Schnappinger (Schnappinger). Foto: Julian Leitenstorfer/Landratsamt

Der Wohnungsmarkt stellt auch Philip Schnappinger und sein Familienunternehmen vor Probleme. Am Standort in Utting böte sich zwar eine Lösung an, indem ein Dachgeschoss eines Gebäudes auf dem Firmengelände ausgebaut wird, doch im Gewerbegebiet dürften keine Wohnungen entstehen. "Die Gemeinde hat unseren Antrag abgelehnt." Ausländische Fahrer würden als Erstes nach bezahlbarem Wohnraum fragen, doch in Utting und Umgebung gebe es nichts.

Doch wie steht es um den Nachwuchs? Seit September bildet das Unternehmen Schnappinger einen jungen Mann zum Berufskraftfahrer aus. Der Auszubildende erwirbt auch den Busführerschein. Die Kosten dafür, rund 13.000 Euro, übernimmt die Firma. Ein Risiko, wie Philip Schnappinger sagt. Denn es sie nicht sicher, ob der junge Mann am Ende der Ausbildung im Unternehmen bleibt. Ohnehin darf der junge Mann erst ab 18 Jahren kurze Strecken mit dem Bus fahren.

Aktuell kämpfen die Busunternehmer mit Krankheitsausfällen. Etliche Fahrer infizieren sich mit dem Coronavirus. Damit der Betrieb am Laufen gehalten werden kann, springt bei der Firma Schnappinger die ganze Familie ein. Vater, Onkel und Mutter setzen sich ans Steuer. "Vergangene Woche hatten wir sechs Ausfälle", klagt Phiip Schnappinger.

"Wir werden das Angebot dauerhaft zurückfahren müssen"

Landrat Thomas Eichinger sprach beim Pressegespräch von einem Fachkräftemangel auf breiter Front und einer demografischen Krise. "Wir werden das Angebot dauerhaft zurückfahren müssen." Priorität hätte der Schulbusverkehr. Die 4000 Fahrschülerinnen und Fahrschüler im Landkreis müssten zum Unterricht befördert werden. "Das ist unsere zentrale Aufgabe", so Eichinger. Dafür müsse organisatorisch, personell und finanziell alles getan werden. Ansonsten müssten natürlich wichtige Pendlerverbindungen aufrechterhalten werden. Allerdings müsse auch darüber nachgedacht werden, die Fahrpläne auszudünnen. Dabei müsse die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Linien betrachtet werden.

Helfen würde den Busunternehmen auch, wenn Schulbeginn und Schulschluss gestaffelt würden. Das würde eine Abkehr von einem einheitlichen Schulbeginn um 8 Uhr bedeuten. Vor allem in der Stadt Landsberg wäre es nach Angaben der Busunternehmer sinnvoll, den Schulbeginn an einzelnen Schulen um 30 bis 45 Minuten zu versetzen – und damit auch die Schulschlusszeiten. Dann könnten auch weniger Busfahrer das gleiche Pensum schaffen. Aktuell sind die zehn Busunternehmen, die den Schulbusverkehr im Landkreis abdecken, zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 11 und 14 Uhr unterwegs.

Finanzielle Unterstützung erhalten die Busunternehmen im Landkreis aktuell vom Landkreis in Form eines Dieselausgleichs. Dieser wird seit März ausbezahlt und übernimmt die Kosten ab einem Dieselpreis von 1,60 Euro. Bis Ende August bezuschusste der Landkreis die Unternehmen mit insgesamt 150.000 Euro, wie der zuständige Sachgebietsleiter Rainer Mahl sagt.