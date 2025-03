Carmen Jacobs ist die neue Kreisheimatpflegerin für Baudenkmalpflege

Der Kreistag hat Carmen Jacobs (M.A.) zur neuen Kreisheimatpflegerin für den Bereich Baudenkmalpflege im Landkreis Landsberg berufen. Sie tritt das Ehrenamt zum 1. April an und folgt auf Frau Dr. Heide Weißhaar-Kiem, die ihr Amt zum 31. Januar niedergelegt hat. Die Abberufung der bisherigen Amtsinhaberin wurde bereits im Dezember durch den Kreistag beschlossen.

Carmen Jacobs lebt in Landsberg und studierte Volkskunde, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Kommunikationswissenschaft an der Universität Augsburg. Nach beruflichen Stationen als Stadtführerin und freiberufliche Museumspädagogin ist sie seit 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kreisheimatpflege im Landratsamt tätig.

Durch ihre langjährige Tätigkeit im Landkreis bringt Carmen Jacobs nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch eine enge regionale Verbundenheit mit, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Sie kenne die Strukturen und Herausforderungen der Heimatpflege aus erster Hand und erfülle damit alle Voraussetzungen, um diese verantwortungsvolle Aufgabe kompetent und engagiert auszufüllen.

Jacobs Vorgängerin, mit der sie eng zusammenarbeitete, war Heide Weißhaar-Kiem, die nach 25 Jahren das Amt als für die Baudenkmäler zuständige Kreisheimatpflegerin abgegeben hatte. In dieser Zeit war Weißhaar-Kiem für rund 600 Baudenkmäler zuständig gewesen. Bei ihrem Abschied im Kreistag hatte sie gesagt, die Aufgabe der Kreisheimatpflege sei künftig schwierig. Ortsmitten müssten belebt, Sakralbauten erhalten werden. Gerade bei Kirchen oder Kapellen müsse auch an eine andere Nutzung gedacht werden. „Abreißen ist die schlechteste Lösung“, sagte sie. Und: „Denkmalpflege gelingt dann, wenn man vernünftig miteinader redet“, gab sie den Politikern mit auf den Weg. (AZ)