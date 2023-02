Charity: Bratwurst essen und gleichzeitig den Erdbebenopfern helfen

Ganz spontan haben Blanka Salzinger, Manuela Sauter und Claus Moritz die Idee, das vom Lumpigen Donnerstag übrig gebliebene Bier nicht zu entsorgen, sondern zu spenden. Daraus entsteht ein Charity-Verkauf für Erdbebenopfer.

Eigentlich wollten Susanne Gerbl-Rieger und Ralf Dunzweiler nach ihrer Einkaufstour in der Landsberger Innenstadt zu Hause zu Mittag essen. Weil aber Gabi Klug, Mitarbeiterin von Blanka Salzinger im Kartoffelwerk, die beiden so eindrucksvoll überzeugt habe, eine Bratwurst am Stand auf dem Georg-Hellmair-Platz zu verspeisen, standen die beiden kurz darauf an der hölzernen Bratwurst-Bude und ließen es sich schmecken. "Wenn man etwas Gutes tun kann, dann sollte man nicht lange überlegen", sagt Susanne Gerbl-Rieger.

Gutes Tun konnte am Samstag zwischen 10 Uhr und etwa 16 Uhr jeder, der sich Bratwurst, Bier oder ein alkoholfreies Getränk bestellte. Denn Blanka Salzinger vom Kartoffelwerk, Manuela Sauter von der Sonderbar und Claus Moritz vom Hellmairs hatten sich nach dem Lumpigen Donnerstag ganz spontan entschlossen, das "übrig gebliebene Bier nicht wegzuschütten", sondern für einen guten Zweck zu spenden. Und der war schnell gefunden: "Die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien brauchen jede erdenkliche Hilfe, und da wollten wir einen Beitrag leisten", sagt Salzinger.

Auch die zehnjährige Lotta aus Landsberg und ihre Mama Christine Jarisch lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, zum einen den Hunger mit einer Bratwurst zu stillen und zum anderen mit ihrer Spende, die in einem der großen Biergläser landet, Hilfe für die Erdbebenopfer zu leisten. In den an der Bratwurst-Bude aufgestellten Biergläsern finden sich tatsächlich fast ausschließlich Geldscheine, vom Fünfer über Zehner bis zum Zwanziger und sogar vereinzelten 50-Euro-Scheinen ist alles dabei.

Gespendet haben auch Susanne Gerbl-Rieger und Ralf Dünzweiler aus Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Über so viel Spenden- und Hilfsbereitschaft freut sich am Samstag auch Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. "Alles, was an Unterstützung für die Menschen in den Erdbebengebieten geleistet werden kann, ist gut." Sie sei stolz auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt und hoffe, dass vor allem die Not der betroffenen Kinder ein wenig gelindert werden kann.

Charity-Verkauf soll wiederholt werden

500 Semmeln hat die Bäckerei Immel spontan für den Charity-Verkauf gespendet, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Kartoffelwerk, der Sonderbar und dem Hellmairs arbeiteten am Samstag ehrenamtlich, damit auch wirklich jeder Cent gespendet werden kann. Und am Schluss sind es 1242,30 Euro, die demnächst an Thomas Bihler vom Flughafenverein München übergeben werden sollen. Derzeit befindet sich der Landsberger selbst im Krisengebiet, um zu helfen.

Lesen Sie dazu auch

Charity-Verkauf zugunsten Erdbebenopfer Hellmairplatz: Sonderbar, Hellmairs und Kafrtoffelwerk verkaufen Bratwurst und Bier. Foto: Thorsten Jordan

Und weil der Charity-Verkauf trotz der extrem kurzfristigen Vorbereitungszeit erfolgreich gewesen sei, wollen die drei Organisatoren die von Blanka Salzinger geborene Idee in zwei Wochen noch einmal wiederholen. "Wir planen am ersten Märzwochenende einen Stand auf dem Hauptplatz aufzubauen", sagt sie am Sonntagvormittag im Gespräch mit unserer Redaktion. "Wir müssen das aber erst noch mit der Stadt Landsberg abklären."