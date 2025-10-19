Chorausflug nach Niederösterreich

Mit einem bis ins Detail organisierten Vier-Tages-Ausflug ins österreichische Dreiländereck Nieder-, Oberösterreich und Steiermark, führte der Landsberger Chor Frohsinn unter dem neuen Vorsitzenden Ralf Dunzweiler eine gute Vereinstradition fort. Ziel war das Mostviertel, wo der Chor mit Angehörigen und Freunden im Steinschaler Hof, im Pielachtal gelegen, Quartier bezog. Von dort aus wurden die sehenswerte Voralpengegend und die Städte Steyr und St. Pölten erkundet.

Natürlich wurde auch gesungen: Der Gesangverein Frohsinn in der Kirche Mariazell. Foto: Ralf Dunzweiler

Schon bei der Anreise bot das Stift Kremsmünster einen beeindruckenden Blick auf die zu erwartenden Sehenswürdigkeiten. Die Stadt Steyr, am Zusammenfluss der beiden Flüsse Enns und Steyr gelegen, wurde der Reisegesellschaft als Industriestadt nähergebracht. Die Stadt wird aber auch mit dem Schaffen Anton Bruckners und Franz Schuberts in Verbindung gebracht. Die Busfahrt vom Dirndltal hinauf zum Bahnhof Laubenbachmühle und von dort aus mit der Schmalspurbahn zur Wallfahrtskirche Mariazell zeigte die abwechslungsreiche Landschaft des Mostviertels. Die Stadtführung durch St. Pölten bot ebenso reichliche wie interessante Einblicke in die geschichtliche Bedeutung und Entwicklung. Ein letzter Ausflug ging durch das Mostviertel hinauf auf den Sonntagsberg mit seiner weithin sichtbaren Dreifaltigkeitsbasilika.

Natürlich wurde auch gesungen. Chorleiterin Ludmilla Wachs hatte ihren Chor gut vorbereitet. Auf dem Sonntagsberg wurde sogar eine Taufe gesanglich begleitet - ein Erlebnis für den Chor und die Familie des Täuflings. Gesungen wurde an nahezu allen besuchten Orten. Zwei Abende gestaltete der Chor auch mit eigenen Duetten und Quartetten im Hotel. Und nicht zu vergessen: Die Kulinarik. Ein Besuch beim Heurigen durfte ebenso wenig fehlen wie der Genuss von diversen Mostspezialitäten bei einem Most-Baron. Dann blieb zum Schluss noch der Dank an die Crew im Bus: Luis und Rosi, die den Chor gut durch die Tage und wieder in heimatliche Gefilde brachte.

