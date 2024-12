Christkindlmarkt: Über die schönen Dinge

Gitzernde Sterne, strahlende kleine Karusselle, die mit Kerzenlicht betrieben werden, und wunderschöne kleine Feder-Engelchen. Der Landsberger Christkindlmarkt hat einiges zu bieten und ist kein reiner Ess- und Trinkmarkt, auch wenn das natürlich ein wenig im Vordergrund steht. Oft wird bemängelt, dass es kaum noch schöne Sachen auf dem Markt gibt, doch wenn man genauer hinsieht, dann stimmt das nicht. „Ich habe bemerkt, dass viele am Hellmairplatz an uns achtlos vorbeigehen, weil hier eine Lücke ist, dann schauen die Leute nicht, was dahinter ist, sondern gehen achtlos vorbei“, sagt Rosmarie Schulmeister, die seit 31 Jahren Bücher auf dem Christkindlmarkt verkauft. Es sind besondere Kinderbücher, die sie gezielt auswählt, die nett geschrieben sind. „Das ist mir wichtig und auch, dass schöne Bilder mit drin sind.“ Die Auswahl mache viel Arbeit, sie informiert sich bei Hugendubel und hat auch vieles über Geister und Hexen. „Struwelpeter oder auch Märchen werden nicht mehr so nachgefragt.“ Auch die klassischen Weihnachtsgeschichten nicht. „Sehr gut gehen Geschichten über Tiere. Ich habe Vorlesegeschichten und Bücher für Kinder bis zu 12 Jahren.“ Es sei der Trend der Zeit, dass Bücher mit religiösem Hintergrund nicht mehr so sehr nachgefragt werden.

„Schulmeister Lehrbedarf" heißt der Stand von Rosmarie Schulmeister mit vielen Kinderbüchern. Im Bild: Mitarbeiterin Carmen Neumann. Foto: Thorsten Jordan

Der Renner seien beispielsweise „Frida, die kleine Waldhexe“ oder Geschichten über magische Tierfreunde oder Einhörner, bei den Jungen seien die Themen eher Fahrzeuge oder Bagger und Bulldogs. Eine Geschichte über einen kleinen Igel oder den kleinen Siebenschläfer komme auch sehr gut an. Oft kommen die größeren Kinder auch alleine und schauen, während ihre Eltern etwas essen oder Glühwein trinken.

Fair gehandelte und handgefertigte Sterne aus zertifiziertem Papier zur weihnachtlichen Dekoration (mit Beleuchtung, auch in Form von Lampenständern) gibt es auf dem Infanterieplatz. Foto: Thorsten Jordan

Man hört oft, wenn man vorbeigeht, „oh was für schöne Bücher“, und Rosmarie Schulmeister gefällt es gut auf dem Markt und sie ist gerne da. Es wird viel gekauft, natürlich auch als Geschenk für Weihnachten. Sie bedauert, dass viele Leute sagen, das Niveau auf dem Markt habe nachgelassen und es gebe viel weniger gehobene Handwerkskunst. Vor allem der Zinnfigurenstand von Frau Handwerker werde sehr vermisst. „Das Ganze bekommt immer mehr Tollwoodcharakter, auf dem Infanterieplatz gibt es nur einen Nonfoodstand.“ Von längeren Öffnungszeiten am Markt hält sie nichts. „21 Uhr ist für mich uninteressant.“

Die 65-jährige Gabriel Frei aus Ramsach ist seit 30 Jahren mit auf dem Markt und ihre Feder-Engel sind der Renner. Viele Landkreisbürger – nicht nur Landsberger – kommen jedes Jahr und kaufen wieder einen. „Sie werden gerne gesammelt oder verschenkt.“ Die kleinen Engel kann man an den Baum hängen und mit ihrem Kostüm sehen sie sehr filigran und zauberhaft aus. 30 Jahre macht sie sie aus Holz und Federn, in jeder Größe. Es gibt aber auch große Rauschgoldengel und winzige Engel in Krippen oder in einer Nussschale liegend. „Die Engel mache ich alle selber und die Rupfenpuppen auch“, die kleinen Figuren kauft sie. Alles wird dann hübsch bemalt und beklebt. Wie Frei auf den Christkindlmarkt kam?

Infanterieplatz: Hier gibt es Tierfutter von Reico Vital-Systeme und Tier-Accessoires. Im Bild (von links) Katrin Gutknecht-Stöhr und Claudia Cubic. Foto: Thorsten Jordan

Auslöser war eine Freundin, mit der sie in einem Bastelgeschäft gearbeitet hat, da sei die Idee gekommen, einen Stand zu belegen. Dann habe sie allein übernommen. Es gefällt ihr am meisten, dass die Leute sich sehr für ihre Arbeit interessieren und sie ihnen damit eine Freude machen kann. „Ich mag den Kontakt zu den Kunden und die Arbeit mit Naturmaterial und viel Handarbeit.“ Längere Öffnungszeiten sind auch für sie kein Thema. „Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn andere länger aufhaben.“

Auch ungewöhnliche Stände gibt es auf dem Markt

Am Infanterieplatz gibt es seit zwei Jahren einen Stand, der nicht die Menschen im Mittelpunkt hat, sondern sich vor Ort mit Hund und Katz beschäftigt. Die Firma Reico aus Oberosterdorf hat beispielsweise Hundefutter ohne Zusatzstoffe, ohne gentechnische Zutaten und aus regionaler Herstellung in Deutschland mit naturbelassenen Rohstoffen. Claudia Cubic, die für den Stand am Christkindlmarkt zuständig ist, sagt, „wir sind gerne in Landsberg und der Platz ist schön gemacht und die Kunden nett.“ Das Familienunternehmen habe nicht nur Futter für Hund und Katz, sondern auch für das Vitalsystem und für den Menschen. Der Chef sei Tierheilpraktiker. In Landsberg seien die Leckerlis Hirschknöpfle für Hunde der Renner. „Wir bieten auch Festessen für Hunde an“, sagt Cubic. Man nenne es Festessen, aber eigentlich sind es Testessen, in denen ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nach Hause zum Tierhalter kommt und dort die Produkte vorstellt. „Ein Festessen für die Hunde.“

Auch der Rossmarkt wurde weihnachtlich gestaltet. Foto: Thorsten Jordan

In der Nähe der Hütte glitzert es auch weihnachtlich, hier gibt es filigranen Schmuck vom Perlkönig. Hier findet man ein vielfältiges Angebot an modischen Schmuckkreationen bestehend aus Ketten, Anhängern, Colliers und Ohrringen. Und am Rossmarkt stehen die Hütten der Stadt, an der sich täglich wechselnd, Vereine präsentieren können. Die „LechStadtHütte“ wird gemeinnützigen Vereinen und sozialen Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit sie sich präsentieren und mit dem Verkauf von Kuchen, Gebäck oder weihnachtlicher Waren ihre Vereinskassen aufbessern können. Vereine oder Einrichtungen mit sozialem Hintergrund können für eine maximale Dauer von einer Woche ihre Produkte und Waren anbieten. „In diesem Jahr haben wir sogar zwei Hütten!“, so die Pressemitteilung der Stadt.