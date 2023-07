Claudia Roth unterstützt den Landsberger Verein Kunst hält Wache

Franz Hartmann möchte an der Alten Wache ein Zentrum für die Kreativwirtschaft und die Subkultur in Landsberg errichten. Unterstützung gibt es von hoher Stelle.

Vor dem Kulturempfang „Grün trifft Kunst“ hatte Franz Hartmann mit dem Landsberger Verein Kunst hält Wache einen Gesprächstermin bei Claudia Roth, Kultur-Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, zeigte sie sich von der Arbeit der Kunstschaffenden angetan und ein Bewusstsein für deren Probleme.

Die Bundestagsabgeordnete aus Augsburg kenne den Landkreis Landsberg sehr gut. Laut der Pressemitteilung besteht gerade in derart privilegierten Regionen seit Jahren eine Lücke im sonst gut aufgestellten kulturellem Bereich - es mangelt an Freiräumen für Subkultur und die Kreativwirtschaft. Dieser Zustand wurde demnach in den vergangenen Jahren durch ein weiteres Ausdehnen der nahegelegenen Landeshauptstadt München noch weiter verstärkt. So ist es gerade im niederschwelligen - sowie dem auf dem Weg zum Professionellen befindenden - Bereich kaum mehr möglich bezahlbare Arbeitsräume und Wirkungsstätten zu finden.

Claudia Roth möchte die Alte Wache in Landsberg besuchen

Die Verantwortlichen des Vereins freute besonders, dass Claudia Roth dieser in ihrer anschließenden Rede Erwähnung fand. „Ich bin beeindruckt von den Aktivitäten von Kunst hält Wache e.V. und davon, wie viele unterschiedlichste Menschen Franz Hartmann hier zusammenbringt, die alle eint, dass sie Kunst machen wollen. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dafür auch die nötigen Räume zur Verfügung zu stellen." Bei einem Besuch möchte Claudia Roth die Alte Wache und das Lech Atelier besichtigen.

Die Alte Wache am Eingang zum Frauenwald fristet derzeit ein trauriges Dasein. Der Landsberger Künstler Franz Hartmann möchte dem Areal langfristig Leben einhauchen und es zu einem Zentrum für die Kreativwirtschaft und die Subkultur der Stadt machen. Dazu möchte er das Areal der Stadt abkaufen. Doch bislang scheiterte dieser Plan daran, dass die Stadt auf einem angrenzenden Grundstück das Museumsdepot neu errichten und sich mögliche Optionen für eine Erweiterung offen halten möchte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch