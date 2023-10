Landsberg

Cornelia Meyer ist 50 Jahre Organistin der Evangelischen Kirchengemeinde

Eine Urkunde von den bayerischen Kolleginnen und Kollegen und von der Kirchengemeinde eine eigene kleine Orgel gab es für Cornelia Meyer zu ihrem 50. Dienstjubiläum als Organistin an der Evangelischen Christuskirche in Landsberg.

Von Minka Ruile Artikel anhören Shape

Würde man einen Weg beschreiten, wenn man wüsste, dass er einen die nächsten 50 Jahre nicht wieder loslässt und alle Schritte darauf ausreichten, um die Erde einmal komplett zu umrunden? Diese Fragen stellte sich die Organistin der Evangelischen Christuskirche in Landsberg, Cornelia Meyer, Mitte der 1970er-Jahre nicht, waren doch die Etappen des Weges, auf den der damalige Amtsinhaber sie führte, überschaubar: 20 Stufen, von der Straße hinauf zur Empore. Unzählige Male ist sie diese seither gelaufen, als Schülerin, Studentin, Kirchenmusikerin und schließlich „Erste Hofdame der Regina unseres Gotteshauses“, zu der sie Pfarrer Detlev Möller in seiner Laudatio anlässlich ihres 50. Dienstjubiläums nun erklärte.

Für Cornelia Meyer kam diese „Adelung“ überraschend, wurde sie ihr doch während des Fests – eigentlich – zu Ehren der generalüberholten Jann-Orgel zuteil, dessen Ablauf und damit auch ihre eigenen Einsatzzeiten sie selbst geplant hatte. Gemeinsam mit Diakonin Nicole Wallisch wollte sie das Kinderkonzert gestalten, eine Orgelführung anbieten; und moderierte dann das weitere Programm. Bis in der Pause zwischen den beiden Abendkonzerten auf einmal Kirchenvorsteherin Karin Gulde übernahm und ihr unter dem aufbrandenden Applaus des Publikums zum Jubiläum gratulierte. Als Dank für ihren „unermüdlichen Einsatz und die wunderbare Musik in den Gottesdiensten“ überreichte sie im Namen der Gemeinde fünf Pfeifen aus dem Hause des Orgelbaumeisters und -restaurators Reinhard Frenger, symbolisch als „eigene kleine Orgel.“ Anerkennung zollten auch die Kollegen mit einer Urkunde des Verbands der Evangelischen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Bayern. Und damit nicht genug schüttete Detlev Möller in seiner Laudatio ein Füllhorn des Lobes und der wertschätzenden Worte über der Organistin aus.

