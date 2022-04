Landsberg

vor 2 Min.

Corona-Demo in Landsberg: Arzt droht weiterer Ärger

Plus Bei einer Montagsdemo in Landsberg tritt ein Kauferinger Mediziner als Versammlungsleiter auf. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Das Landratsamt verbucht in der Corona-Krise eine hohe Summe an Bußgeldern.

Von Dominik Stenzel

Zu Beginn des Jahres schossen die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante in die Höhe. Dennoch zogen wochenlang immer montagabends „Spaziergänger“ durch die Straßen, um gegen eine mögliche allgemeine Impfpflicht und die in ihren Augen zu strengen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Dabei handelte es sich laut Innenministerium um Versammlungen, die eigentlich angemeldet hätten werden müssen. Anfang Februar wurde in Landsberg ein Arzt aus Kaufering von der Polizei als Versammlungsleiter festgestellt. Wie unsere Redaktion erfahren hat, wird gegen ihn nun sogar wegen einer möglichen Straftat ermittelt. Das Landratsamt teilt unterdessen auf Nachfrage mit, welche Summe an Bußgeldern es seit Beginn der Pandemie verbucht hat.

