Corona-Demos in Landsberg: Bündnis will Solidarität für Ukraine zeigen

Erneut verbietet das Landratsamt unangemeldete Corona-Versammlungen auf dem Hauptplatz in Landsberg. Das Bündnis für Solidarität macht den Ukraine-Krieg zum Thema.

Das Landratsamt Landsberg hat für Montag, 28. Februar, erneut eine Allgemeinverfügung zur Beschränkung von nicht angemeldeten öffentlichen Versammlungen im Bereich des Hauptplatzes in Landsberg erlassen. Gleichzeitig kündigt das Bündnis für Solidarität eine angemeldete Kundgebung auf dem Hauptplatz an, bei der auch Solidarität für die Ukraine gezeigt werden soll.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind auf dem Hauptplatz auch an diesem Montag in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr geplante, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen ohne Veranstalter/Versammlungsleiter in Gestalt weiterer „Spaziergänge“ gegen die Corona-Regelungen und/oder Corona-Schutzimpfungen aufgrund erneuter anonymer Aufrufe in den sozialen Medien und/oder Messengerdiensten oder in ähnlichen Plattformen in einem bestimmten Bereich rund um den Marienbrunnen untersagt.

Die geplante und unangemeldete, als „Spaziergang" betitelte Versammlung am Montag, 28. Februar, die sich gegen die Corona-Maßnahmen und/oder Covid-19-Schutzimpfungen richtet, wird dahingehend beschränkt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet sind.

In den vergangenen Wochen fanden in Landsberg immer wieder Corona-Spaziergänge statt. Foto: Thorsten Jordan

Das Bündnis für Solidarität ruft gleichzeitig zu einer Kundgebung auf, die am Montag ab 18 Uhr in einem abgetrennten Bereich rund um den Marienbrunnen am Hauptplatz stattfindet. Gemeinsam wolle man dort für Demokratie und solidarische Freiheit eintreten. "Wir wollen passend zu den aktuellen Entwicklungen mit Euch gemeinsam zeigen, dass Landsberg solidarisch steht mit der Ukraine", heißt es in einem Flyer des Bündnisses. Ein Thema soll auch die Querdenker-Szene sein, in deren Reihen sich laut dem Bündnis für Solidarität auch "viele Putin-Fans" finden.

Am Montag, 21. Februar, hatte sich erstmals seit Wochen nur eine kleine Gruppe von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen zu einem Montagsspaziergang in Landsberg zusammengeschlossen. Bereits im Vorfeld war in verschiedenen Telegram-Gruppen dazu aufgefordert worden, nach Kaufering auszuweichen, was rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer taten. Hintergrund dürfte die erneute Allgemeinverfügung des Landratsamts Landsberg gewesen sein. Im Landratsamt rechnet man offenbar nicht damit, dass am Montag, 28. Februar, in großem Stil nach Kaufering ausgewichen wird. Die jetzt erlassene Allgemeinverfügung gilt nur für den Hauptplatz in Landsberg.

