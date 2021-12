Corona: Die Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt weiter

Das RKI vermeldet am Sonntag 26 neue Corona-Fälle im Landkreis Landsberg. Der Inzidenzwert sinkt deutlich. Bei den Hausärzten findet ein Sonderimpftag statt.

Im Kreis Landsberg sind am Sonntag 26 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 8154 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind bislang 104 Personen im Landkreis gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) sinkt laut RKI auf 503,2 und damit auf den niedrigsten Wert seit dem 19. November (475,1). Am Samstag hatte die Inzidenz noch bei 556,9 gelegen. Bei den aktuellen Zahlen ist allerdings zu bedenken, dass am Wochenende generell weniger auf das Coronavirus getestet wird.

Arztpraxen im Kreis Landsberg machen einen "Booster-Impftag"

Nach Angaben des Landsberger Landratsamts befinden sich momentan 1482 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in häuslicher Quarantäne. Hinzu kommen 476 Kontaktpersonen.

In Zusammenarbeit zwischen Arztpraxen im Landkreis und dem Impfzentrum des Landsberger Landratsamts findet am Sonntag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in zehn Arztpraxen mit insgesamt 14 Ärztinnen und Ärzten ein "Booster-Impftag" stattfinden. Der Impfstoff wird vom Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Rund 1800 Auffrischungsimpfungen können laut Landratsamt durchgeführt werden. Geimpft werden ausschließlich Personen über 30 Jahren mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna.

So ist die Lage in den angrenzenden Landkreisen

Mit einer Inzidenz von 1040,2 weist der Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau weiter den zweithöchsten Wert in Bayern hinter dem Kreis Freyung-Grafenau (1116,7) auf. Weilheim-Schongau hatte die kritische 1000er-Marke am Freitag gerissen - seit Samstag gilt ein Lockdown und das öffentliche Leben wird weitestgehend heruntergefahren. So dürfen Gastronomen beispielsweise keine Gäste mehr empfangen. Kultur- und Freizeitveranstaltungen sind untersagt.

Im Landkreis Ostallgäu, wo zuletzt ebenfalls über mehrere Tage ein Lockdown galt, hat sich die Lage seither entspannt (774,5). Die weiteren angrenzenden Kreise Augsburg (479,5), Aichach-Friedberg (487,3), Fürstenfeldbruck (417,8), und Starnberg (403,3) weisen am Sonntag allesamt eine niedrigere Inzidenz auf als Landsberg.