Die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg steigt an

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 222 Corona-Neuinfektionen im Kreis Landsberg. Wie die Lage am Klinikum Landsberg ist.

Anders als an den vergangenen Tagen ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg leicht gestiegen, wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervorgeht. Dieses meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner) von 1587,6 (Vortag: 1520,4). Die Zahl der Neuinfektionen gibt das RKI mit 222 an.

Landsberg: Drei Covid-19-Patienten auf Intensivstation

Positiv auf das Virus getestet und deshalb in Quarantäne befinden sich nach Angaben des Landratsamts Landsberg am Dienstag 2895 Personen (Vortag: 2860 Personen). Als enge Kontaktpersonen befinden sich zudem 67 Personen in häuslicher Isolation. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Landsberg 36.019 Personen mit dem Coronavirus infiziert, rund 33.000 gelten als genesen

Im Klinikum Landsberg werden aktuell 18 Covid-19-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. (lt)

