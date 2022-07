Corona: Gesundheitsamt informiert zu Regeln und Testzentrum

Das Gesundheitsamt Landsberg veröffentlicht aufgrund stark steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus die aktuell geltenden Regeln und die Erreichbarkeit des Testzentrums in Penzing.

Das Gesundheitsamt Landsberg informiert angesichts der hohen Sars-Cov-2-Infektionszahlen über die aktuell gültigen Vorschriften zur häuslichen Isolation und zum Betrieb des Testzentrums in Penzing. In den vergangenen sieben Tagen wurden 978 Neuinfektionen mit dem Virus im Landkreis registriert, wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben im Kreis erhöht sich dadurch auf 48.226. Die aktuelle Inzidenz gibt das RKI mit 808,1 an für den Kreis Landsberg.

"Aufgrund der vielen Nachfragen und der durchaus kompliziert zu lesenden Regelungstexte informiert das Gesundheitsamt Landsberg in kompakter Form", heißt es in einer Pressemitteilung. Wer ein positives PCR- oder Antigen-Schnelltest-Ergebnis erhalten hat, ist zur umgehenden häuslichen Isolation verpflichtet. Die Isolationsdauer beträgt maximal zehn Tage, ausgehend vom ersten offiziellen positiven Test (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest einer öffentlich bestellten Teststation). Zuhause durchgeführte Selbsttests gelten in diesem Fall nicht als offizielle Tests.

Freitesten vor Ablauf von zehn Tagen Isolation möglich

Zur Berechnung der Isolationsdauer: Der Tag, an dem der positive Test abgenommen wurde, gilt nach aktuellem rechtlichem Stand als Tag null, somit ist der Tag nach dem Test der erste Isolationstag. Die Isolation kann nach Ablauf von mindestens fünf Isolationstagen vorzeitig beendet werden, sobald seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht. Um die vorzeitige Beendigung (vor Ablauf des zehnten Tages) der Isolation wirksam zu machen, muss das Gesundheitsamt per E-Mail unter Angabe Ihres Namens und Ihres Geburtsdatums an Gesundheitsamt@lra-ll.bayern.de informiert werden, sobald Betroffene 48 Stunden symptomfrei sind und die Isolation verlassen.

Über den Isolationszeitraum ergeht laut Landratsamt in jedem Fall ein schriftlicher Bescheid, der auf dem Postweg zugestellt wird. In der Regel nehme das Gesundheitsamt Landsberg auch telefonisch Kontakt auf, um eventuelle Fragen zu klären. Fragen können auch per Mail an die E-Mail-Adresse Gesundheitsamt@lra-ll.bayern.de gestellt werden.

Corona: Bescheinigung vom Hausarzt ist sinnvoll

Nach der Beendigung der Isolation erhalten positiv Getestete automatisch ein Genesenenzertifikat. Dieses wird ebenfalls postalisch zugestellt. Es empfiehlt sich laut Gesundheitsamt für symptomatische Personen, sich zusätzlich zum Isolationsbescheid des Gesundheitsamts für den Isolationszeitraum eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch den Hausarzt ausstellen zu lassen, wenn aufgrund von anhaltenden Symptomen die Isolation nach Ablauf von fünf Tagen nicht vorzeitig beendet werden kann. Weitere Informationen zum Thema Corona sind im Internet auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-landsberg.de und auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter www.stmgp.bayern.de zu finden.

Vorgaben für PCR-Tests

Das derzeit vom Gesundheitsamt betriebene Testzentrum in Penzing ist von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 11 Uhr sowie Montag bis Donnerstag zusätzlich von 14 bis 15 Uhr ausschließlich telefonisch unter 08191/129-1770 zu erreichen. Anspruch auf einen PCR-Test haben laut Landratsamt Personen, die einen aktuellen positiven Schnelltest eines öffentlich bestellten Testzentrums haben, Personen, die einen aktuellen positiven Selbsttest zuhause gemacht haben, Personen, bei denen für das SARS-CoV-2-Virus typische Symptome vorliegen, Haushaltmitglieder von nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Personen und Personen, die in einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder einer vergleichbaren vulnerablen Einrichtung untergebracht werden sollen (z.B. Krankenhäuser, Reha-Zentren, stationäre Pflegeeinrichtungen). (AZ)