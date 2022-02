Corona: Landratsamt Landsberg schränkt Montags-Spaziergänge ein

Erneut schränkt das Landratsamt die Montags-Spaziergänge in Landsberg ein. Es gibt eine gravierende Änderung.

Das Landratsamt hat erneut eine Allgemeinverfügung zur Beschränkung von nicht angemeldeten öffentlichen Versammlungen im Bereich des Hauptplatzes in Landsberg erlassen. Im Vergleich zu den bisher erlassenen Verfügungen gibt es eine gravierende Änderung.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind auf dem Hauptplatz in Landsberg am Montag, 7. Februar, in der Zeit zwischen 17.30 und 20 Uhr geplante, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen ohne Veranstalter oder Versammlungsleiter in Gestalt weiterer „Spaziergänge“ gegen die Corona-Regelungen und/oder Corona-Schutzimpfungen untersagt. Dies erfolge aufgrund erneuter anonymer Aufrufe in den Sozialen Medien und/oder Messengerdiensten oder in ähnlichen Plattformen und gelte für den Bereich rund um den Marienbrunnen zwischen der Staatsstraße und der westlichen Häuserzeile. Diese Fläche ist für eine mögliche Gegendemonstration des „Überparteilichen Bündnisses für Solidarität“ vorgesehen.

Eine FFP2-Maske ist in Landsberg Pflicht

Die geplante und unangemeldete als „Spaziergang" betitelte Versammlung am Montag, 7. Februar, wird dieses Mal vom Landratsamt dahingehend beschränkt, dass die Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet sind. Die FFP2-Maskenpflicht wird mit folgenden Ausnahmen verbunden:

Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit.

Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen lediglich eine medizinische Maske tragen.

Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist und dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, welches den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthält, werden zum Tragen einer Klarsichtmaske beziehungsweise eines Visiers verpflichtet.

Die Maske darf abgenommen werden, solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist.

Wie begründet das Landratsamt die Maskenpflicht? Die sogenannten „Montagsspaziergänge“ hätten nach zahlreichen Berichten von Bürgerinnen und Bürgern sowie Betreibern zur Folge, dass Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt Montagabends starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Weiterhin seien zahlreiche Veranstaltungen, die für Montagabend terminiert waren, aufgrund der erwarteten „Spaziergänge“ abgesagt oder verlegt worden. Hauptgrund dafür seien insbesondere die Angst der Kundinnen und Kunden vor Ansteckungen mit dem Coronavirus, da innerhalb der unangemeldeten Versammlung durchgehend keine Masken getragen werden. In weiten Teilen der Innenstadt hätten die Passanten auch keine Möglichkeit, den Montags-Spaziergängen mit dem notwendigen Abstand fern zu bleiben, da hierzu schlicht kein Platz vorhanden sei.

So wird die räumliche Trennung der Versammlungen begründet

Wie das Landratsamt in der Allgemeinverfügung mitteilt, hätten die Erfahrungen vom 31. Januar gezeigt, dass die an diesem Montag vorgenommene Trennung der Montags-Spaziergänge und der Gegendemonstration des Bündnisses dazu geführt hat, dass beide Versammlungen friedlich und störungsfrei abliefen. "Auf diese Weise konnte und kann das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit für alle zu einer größtmöglichen Geltung im Sinne einer praktischen Konkordanz der für beide Versammlungen geltenden Grundrechtsfreiheiten gelangen", heißt es in der Verfügung.

