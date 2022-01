Landsberg

Corona-Spaziergänger halten sich in Landsberg an Route der Polizei

Plus Hunderte Kritiker der Corona-Maßnahmen spazieren durch Landsberg und bleiben auf dem von der Polizei vorgeschlagenen Weg. Etwa 100 Gegendemonstranten beziehen Stellung. Der Landrat antwortet seinen Kritikern.

Von Dominic Wimmer

Landsberg erlebt einen entspannten Versammlungsabend. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 800 Personen am sogenannten Corona-Spaziergang teil, um die Maßnahmen der Corona-Politik zu kritisieren. Der vorab in der Online-Ausgabe des LT veröffentlichte Marschweg, den die Polizei den Spaziergängerinnen und Spaziergängern vorgegeben hatte, wurde demnach eingehalten. Am Hauptplatz hatte sich das überparteiliche Bündnis für Solidarität formiert. Etwa 100 Personen nahmen teil und hielten den Spaziergängern ihre Meinung entgegen. Zuletzt gab es Kritik an der Allgemeinverfügung des Landratsamtes, dass diese angemeldete Versammlung hinter Absperrgitter stattfand. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) veröffentlichte kurz vor den Veranstaltungen ein Online-Video und reagierte auf die Kritik. Erneut wird ein Fotograf unserer Zeitung von einem Spaziergänger angegangen.

