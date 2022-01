Corona-Spaziergang: Diese Route schlägt die Polizei den Teilnehmenden vor

Am Montagabend werden wieder Hunderte Menschen in Landsberg erwartet - sei es beim Corona-Spaziergang oder bei einer Gegendemo. So rüstet sich die Polizei.

In den vergangenen Wochen waren zum Teil Hunderte Menschen in der Landsberger Innenstadt unterwegs. Während die einen an sogenannten, unangemeldeten Corona-Spaziergängen teilnahmen, um in der Regel still gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren, sorgten die anderen für Gegenprotest und riefen zu Solidarität auf. Am Montag, 31. Januar, gibt es wieder eine angemeldete Demonstration auf dem Hauptplatz und einen nicht als Versammlung angemeldeten Spaziergang. Jetzt veröffentlicht die Polizei Details zu ihrem Vorgehen.

"Die wiederkehrenden Versammlungen im Stadtgebiet Landsberg verliefen in der zurückliegenden Betrachtung der Polizei im Grundsatz friedlich und überwiegend frei von Störungen", teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Am vergangenen Montag seien im Bereich des Hauptplatzes wiederholt die Teilnehmenden der stationären Versammlung des „überparteilichen Bündnisses“ und der sich fortbewegenden, nicht angemeldeten Versammlung aufeinandergetroffen. Am 31. Januar werde die Polizei die neuerliche Allgemeinverfügung des Landratsamtes Landsberg konsequent umsetzen und den davon betroffenen östlichen Bereich des Hauptplatzes für angemeldete Versammlungen mit Polizeipräsenz vor Ort freihalten und bedarfsweise schützen. Ein weiteres Ziel der Polizei wird es sein, unstrukturierte Situationen im Hinblick auf den Aufzugsweg möglicher, nicht angemeldeter Versammlungen zu minimieren.

Das Bündnis für Solidarität kritisiert den Landsberger Landrat

Wie mehrfach berichtet, hatte das Landratsamt eine aktuelle Allgemeinverfügung erlassen. Darin wird der angemeldete Demonstration ein abgesperrter Bereich zur Verfügung gestellt. Dieser befindet sich auf dem Hauptplatz im Bereich Marienbrunnen. Der westliche Teil soll freigehalten werden, um den Spaziergängerinnen und Spaziergängern einen Platz zu bieten. Dieses Vorgehen sorgte zuletzt für Kritik beim überparteilichen Bündnis, das Landrat Thomas Eichinger (CSU) angriff.

In der vergangenen Woche versammelten sich etwas über 1.000 Teilnehmende in den Straßen und Gassen um den Hauptplatz herum zu einem nicht angemeldeten Aufzug. Die Polizei musste dabei keine Ordnungswidrigkeiten- oder Strafanzeige gegen Versammlungsteilnehmende erstatten, jedoch wiederholt und kurzfristig Verkehrsbereiche sperren, um den Aufzugsweg in jeglicher Hinsicht sicher zu leiten. "Dieser durch die versäumte vorherige Anmeldung bedingten unstrukturierten Situation möchte die Polizei zukünftig entgegenwirken. Dabei findet der Grundsatz der Versammlungsfreiheit und die Möglichkeit einer differenzierten, öffentlichen Meinungsbildung herausgehobene Beachtung im polizeilichen Einsatzkonzept. Aus diesen Gründen ist es auch vorgesehen, dass sich Versammlungen unterschiedlicher Meinungsbildung im öffentlichen Raum begegnen können, ohne sich dabei jedoch in der verfassungsrechtlichen Meinungskundgabe zu stören oder anderweitig zu beeinträchtigen."

Wie die Spaziergänger durch Landsberg geleitet werden sollen

Die Polizeiinspektion Landsberg sehe vor diesem Hintergrund verschiedene Möglichkeiten eines öffentlichen Aufzuges vor. Für den Bereich der Landsberger Innenstadt habe sie als eine mögliche Option folgende Routenführung für nicht angemeldete Versammlungen vorgesehen: Infanterieplatz, Lechstraße, Sandauer Straße, Vorderer Anger, Passieren des Hauptplatzes außerhalb der von der Allgemeinverfügung erfassten Verbotszone, Peter-Dörfler-Weg, Infanterieplatz. "Auch heute wird die Polizeiinspektion Landsberg mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei wieder in größtmöglicher Stärke in der Innenstadt präsent sein. Das bislang bewährte und im Schwerpunkt auf Kommunikation aufbauende Einsatzkonzept der Polizei findet auch heute wieder Anwendung. Hierzu ist abermals ein spezielles Lautsprecherfahrzeug der Polizei mit im Einsatz."

Gleichzeitig ermahnt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord nochmals dazu, Versammlungen im Vorfeld anzumelden. "Die Behörden verfolgen dabei zwei Ziele: Eine Planung des Versammlungsablaufes im Sinne einer sicheren Durchführung und die Minimierung der Beeinträchtigung für die unbeteiligte Bevölkerung."