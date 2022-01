Corona: Zwei frühere OB starten einen Landsberger Aufruf

Die früheren Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) und Franz Xaver Rößle (UBV) mahnen in ihrem Landsberger Aufruf zur Solidarität. Worum es ihnen dabei geht.

Auch unter dem Eindruck der jüngsten Corona-Spaziergänge in Landsberg mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wenden sich die früheren Oberbürgermeister Ingo Lehmann ( SPD) und Franz Xaver Rößle (UBV) mit einem „Landsberger Aufruf“ an die Bürgerschaft. Das Motto des Aufrufs lautet „Solidarisch handeln für uns alle“ und beinhaltet die Bitte, sich möglichst gegen Corona impfen zu lassen. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Kultur, den Schulen, dem Geschäftsleben und den Kirchen unterstützen diesen Aufruf.

Der frühere Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD). Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Solidarisch handeln bedeute, nicht nur an sich, sondern auch an andere zu denken, nicht nur das eigene Wohlbefinden im Blick zu haben, sondern auch zu bedenken, wo das eigene Handeln anderen schade, schreiben Lehmann und Rößle. Mit Hinweis auf die Corona-Spaziergänge heißt es weiter, dass sich diejenigen, die da mitmachen, durch die Corona-Maßnahmen ihrer Freiheitsrechte beraubt sähen. Ihrer Freiheit seien allerdings nicht die Impfgegner und Pandemie-Leugner beraubt, sondern Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte in Kliniken und Pflegeheimen, Kinder, Jugendliche, Kulturschaffende, Gastwirte, Einzelhändler und noch viele mehr.

Auch eine Online-Petition haben Lehmann und Rößle initiiert

Sie erlebten erhebliche Einschränkungen und seien existenziell darauf angewiesen, dass die Pandemie ein Ende findet. Und da sei noch gar nicht an diejenigen gedacht, deren lebenswichtige oder schmerzvermindernde Operation wegen belegter Intensiv-Betten immer wieder verschoben werden müsse. Außerdem wurde eine Online-Petition gestartet. Lehmann und Rößle bitten, diese Petition zu unterstützen, Stand Sonntagabend hatten dies bereits gut 200 Personen getan.

Altoberbürgermeister Franz Xaver Rößle. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Unterstützt werden Lehmann und Rößle von Altbürgermeister Norbert Kreuzer, dem Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang Lerch, dem Facharzt für Innere Medizin, Dr. Michael Büttner, den Stadtpfarrern Michael Zeitler und Gregory Herzel, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Heike Heck, (Schulleitung Grundschule am Spitalplatz), der Beratungslehrerin im Ruhestand Ursula Schaller, dem Dirigenten der Stadtkapelle Hans-Günther Schwanzer, dem Handball-Abteilungsleiter Roland Neumeyer vom TSV Landsberg, dem Einzelhändler Edmund Epple, dem Künstler Hans Dietrich, der Gastronomin und Einzelhändlerin Markita Jehle und dem Gastwirt Manfred Weiß.

