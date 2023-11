Landsberg

CSU-Stadtrat tritt aus dem Klimaschutzbeirat aus

Plus Hubert Schlee tritt aus dem Klimaschutzbeirat zurück. Seine Begründung: Mangelnde Fortschritte und fehlende Transparenz.

Von Vanessa Polednia

Hubert Schlee, Mitglied der CSU-Fraktion im Landsberger Stadtrat, verkündet seinen Rückritt zum Ende dieses Jahres aus dem Klimaschutzbeirat.

Seine anfänglichen Bedenken hätten sich bestätigt, schreibt Schlee in seiner Begründung. "Nach nunmehr drei Jahren kann das Gremium keine Beschlüsse vorweisen, die die Stadt Landsberg in Richtung Klimaneutralität voranbringen." Gerade in der jetzigen Situation sei eine Beteiligung und Information aller Bürgerinnen und Bürger wichtig – leider tagt der Beirat aber nicht öffentlich, betont Schlee. Zukünftige Themen sollten seines Erachtens im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss diskutiert und beschlossen werden.

