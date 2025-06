„Da kommt jemand nur für mich!“

Seit 15 Jahren profitieren Grundschulen im Landkreis davon, dass Lesepatinnen und Lesepaten aus dem AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH) die jüngsten Kinder beim Lesen lernen begleiten. Die Aktiven bringen Zeit, Geduld und Freude mit in den Unterricht.

Nicht allein der Lernzuwachs sei entscheidend, erläuterte Ruth Wiedemann, ehemalige Rektorin der Platanenschule und inzwischen im Ruhestand. Sie öffnete damals „ihr Schulhaus“ für den Einsatz der ersten Lesepaten - und freut sich noch heute über den großen Erfolg des Projektes. „,Da kommt jemand ganz für mich‘, erleben unsere Kinder“, sagte die erfahrene Pädagogin. Das sei ein wertvolles Geschenk in Zeiten voller Hektik und Stress. Irmgard Scheibenbogen, seit 2010 ehrenamtliche Leiterin des Projekts Lesepaten, dankte dem langjährigen Sponsor, der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Als Dankeschön an die Lesepaten hatte die VR-Bank Landsberg-Ammersee wieder eine schöne Feier mit Austausch und einem geselligen Miteinander im Altstadtsaal ausgerichtet. MGH-Leiterin Betina Ahmadyar lobte das Engagement der mehr als 50 Ehrenamtlichen unter dem Dach der AWO und wirbt weiter um Unterstützung. Stadträtin Margit Däubler überbrachte als Vertretung der Oberbürgermeisterin auch den Dank der Stadt Landsberg.

Lesepaten unterstützen die Grundschule in ihrer Nachbarschaft, lassen sich von den Kindern vorlesen, helfen in der Schulbücherei oder bei der Mittagsbetreuung, übernehmen Patenschaften für Kinder mit besonderen Herausforderungen. Ein junger Lesepate begleitet in Kaufering als Aufsicht sogar das Schulschwimmen. Es gibt viele Aufgaben in der Grundschule, die Lesepaten übernehmen und so den Alltag bereichern. Irmgard Scheibenbogen brachte es auf den Punkt: „Ich gehe einfach gerne in die Schule!“

