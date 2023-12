Damit das Feuerwerk gelingt: Tipps von Pyrotechniker Tobias Meixner

Plus Drei Tage lang dürfen Feuerwerkskörper verkauft werden. Dabei gilt es einiges zu beachten, sagt der Experte aus Landsberg.

Raketen, Böller, Feuerwerks-Batterien. Die Baumärkte und Supermärkte sind jetzt voll damit. Da Silvester heuer auf einen Sonntag fällt, darf das Feuerwerk bereits ab Donnerstag, 28. Dezember, verkauft werden. Das Kleinfeuerwerk gibt es nur an den letzten drei verkaufsoffenen Tagen des Jahres. Drei Tage, in denen auch bei Tobias Meixner aus Landsberg Hochbetrieb herrscht. Der Pyrotechniker gestaltet nicht nur professionelle Großfeuerwerke, sondern verkauft auch Silvesterfeuerwerk. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er Tipps, wie das private Feuerwerk zum Jahreswechsel gelingen kann.

"Wir malen, und unsere Leinwand ist der Himmel." Mit diesem Satz zitierte unsere Redaktion Tobias Meixner vor 14 Jahren. Damals zündete er auf der Waitzinger Wiese das erste Feuerwerk, für das er allein verantwortlich war. Es war seine Premiere als staatlich geprüfter Pyrotechniker. Der 39-Jährige ist nach wie vor als Pyrotechniker tätig. Allerdings im Nebengewerbe. Hauptberuflich arbeitet Meixner als Maschinenbau-Ingenieur in der Vertriebsleitung eines Landsberger Anlagenbauers. Doch sein Hobby, neben der Landsberger Feuerwehr, ist die Pyrotechnik. Alle fünf Jahre muss er sein Wissen auffrischen, zuletzt ließ er sich zum Special-Effect-Pyrotechniker ausbilden und könnte jetzt bei Film, Fernsehen, Theater und Show entsprechende Spezialeffekte planen.