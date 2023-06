Wird ein weiteres Feuerwehrhaus im Osten von Landsberg gebaut?

Plus Die Einhaltung der Hilfsfrist stellt die Landsberger Feuerwehr zunehmend vor Probleme. Doch es gibt mehrere Lösungsansätze.

Tiefschlaf, Alarm, raus aus dem Bett, umziehen, ins Auto, zum Feuerwehrhaus, Ausrüstung anziehen, ins Feuerwehrauto und dann zum Einsatzort – und das alles unter Einhaltung der Verkehrsregeln. Dafür hat die Feuerwehr in Bayern nach der Alarmierung 8,5 Minuten Zeit. "Hilfsfrist" nennt sich das. In Landsberg kann diese Frist schon unter normalen Umständen nicht überall eingehalten werden. Kommt ein hohes Verkehrsaufkommen dazu, wird es im gesamten Stadtgebiet schwierig. Doch wie kann die Situation für die Feuerwehr verbessert werden? Darüber wurde jetzt erneut im Stadtrat diskutiert.

Die Stadt hat im Jahr 2017 mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans für die fünf Feuerwehren in der Stadt und den Stadtteilen begonnen. Dabei wurde sie von einem Ingenieurbüro unterstützt. Ende Oktober 2020 wurden dem Stadtrat erste Ergebnisse vorgestellt und darauf hingewiesen, dass bei einer ersten Auswertung der Einsätze und der Ausrückezeiten festgestellt wurde, dass in einigen Bereichen des Stadtgebiets beziehungsweise der Stadtteile die Hilfsfrist nicht immer eingehalten werden kann. Seinerzeit wurde beschlossen, dass die Feuerwehr vier Arbeitsgruppen bildet. Die Erarbeitung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen hat sich pandemiebedingt verzögert und konnte erst Anfang 2022 zum Abschluss gebracht werden.