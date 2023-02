Darum gilt im Landsberger Klinikum doch die Testpflicht

Verwirrung über die Corona-Regeln am Landsberger Klinikum. Warum für kurze Zeit keine Testpflicht bestand.

Kurzzeitig waren Krankenbesuche auch ohne einen Testnachweis im Landsberger Klinikum möglich. Doch das hat sich mittlerweile wieder geändert.

Pressesprecherin Alexa Dorow nennt auf Nachfrage unserer Redaktion den Grund. Kurzzeitig habe es unterschiedliche Testverordnungen gegeben. Ende Januar hatte die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit noch darüber informiert, dass ein Testnachweis nicht mehr erforderlich sei und dementsprechend die Eingangskontrolle und die Teststation kurzfristig aufgelöst würden. Im Anschluss korrigierte sich das Klinikum Besucher und Besucherinnen müssen weiterhin einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Patientinnen und Patienten, die in Landsberg stationär aufgenommen werden, werden weiterhin bei der Aufnahme auf Station getestet.

Die aktuellen Besuchszeiten im Klinikum Landsberg

Außerdem gelten grundsätzlich wieder Besuchszeiten wie vor der Corona-Pandemie, von 14 bis 20 Uhr. Die Ausnahmen sind die Intensivstation (14 bis 18 Uhr) sowie die Wöchnerinnenstation und der geburtshilfliche Teil der Premiumstation (8 bis 20 Uhr). Das Klinikum bittet aber auch hier darum, die Besuchszeiten vermehrt in die Nachmittags- und Abendstunden zu legen, da pflegerische Maßnahmen und ärztliche Visiten überwiegend in den Morgenstunden und am Vormittag stattfinden. In der Kinderstation gibt es für Eltern keine zeitliche Beschränkung. Auch eine Beschränkung zu Anzahl und Dauer der Besucher und Besucherinnen gibt es nicht.

