Landratsamt Landsberg nennt Gründe für das Demonstrationsverbot

Das Landratsamt Landsberg sieht das Infektionsrisiko der vergangenen Montagsspaziergänge und der Gegendemonstration kritisch. Für kommenden Montag wurden jegliche Versammlungen in der Landsberger Altstadt und in Dießen verboten.

Plus Am Montag, 17. Januar, dürfen sowohl in der Landsberger Altstadt als auch im innerörtlichen Bereich Dießens keine Versammlungen stattfinden. So begründet Landrat Thomas Eichinger das späte Ja zur Allgemeinverfügung.

Von Vanessa Polednia und Dominic Wimmer und Thomas Wunder

Das war’s vorerst für die Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen in Landsberg: Das Landratsamt hat am Donnerstag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Diese untersagt unangemeldete Demonstrationen wie die Spaziergänge – und auch Gegendemonstrationen am Montag, 17. Januar. Wer dagegen verstößt, kann ordentlich zur Kasse gebeten werden. Bereits am Vorabend hatte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) in einer Videobotschaft in Sozialen Netzwerken angekündigt, dass die Verfügung kommt. Ob er damit auch auf die Kritik von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) reagierte? Wir haben den Landrat gefragt. Außerdem gab es in Landsberg auch am Mittwochabend einen Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen.

