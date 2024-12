Das Aus der Erziehungsberatungsstelle ist abgewendet

Der Vorschlag des Amts für Jugend und Familie, den Vertrag mit SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech als Träger der Erziehungsberatungsstelle zu kündigen, hat hohe Wellen geschlagen. Im Landkreis Landsberg tätige Kinderärzte sowie Kinder- und Jugendpsychologen hatten das Ansinnen heftig kritisiert und den Erhalt der Beratungsstelle gefordert. Jetzt ist eine Kündigung vom Tisch. Die Kooperation zwischen Landkreis und SOS-Kinderdorf läuft weiter. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung im Kreisausschuss.

Mitte Oktober hatte SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech auf der Grundlage des Kooperationsvertrags beantragt, den jährlichen Zuschuss des Landkreises um 77.000 Euro auf 595.000 Euro zu erhöhen. Als Grund wurden zu erwartende Steigerung bei Personal- und Sachkosten genannt. SOS-Kinderdorf ist seit 1979 Träger der Erziehungsberatungsstelle in Landsberg. Mütter und Väter finden dort Unterstützung, wenn sie sich zum Beispiel Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen, es Probleme im Zusammenleben in der Familie gibt oder eine Trennung oder Scheidung ansteht.

Die Landkreisverwaltung sieht die aktuelle Kostenentwicklung kritisch. Zudem sei die Leistung nach Ansicht des Amts für Jugend und Familie auszuschreiben, weil sie den Schwellenwert bezüglich der Kosten deutlich überschreite. Deswegen schlug die Verwaltung Mitte November dem Jugendhilfeausschuss vor, den bestehenden Vertrag im Dezember zum Ablauf Ende 2025 zu kündigen, um Ausschreibung und Vergabe zum 1. Januar 2026 möglich zu machen. Doch eine Entscheidung wurde vertagt.

Die Erziehungsberatungsstelle von SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech befindet sich in der Spöttinger Straße in Landsberg. Foto: Thomas Wunder

Dennoch sorgte die ins Spiel gebrachte Kündigung für Kritik. Dr. Oliver Wiese, Kinderarzt in Landsberg, wandte sich im Namen aller im Landkreis tätigen Kinderärztinnen und Kinderärzte an unsere Redaktion: „Das Vorhaben, den Fortbestand der SOS-Beratungsstelle aus finanziellen Gründen infrage zu stellen, macht mich fassungslos“, teilte er mit. Die Beratungsstelle leiste eine überragend gute und so dringend notwendige Arbeit. Auch die in der Region ansässigen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen Ursula Eberle, Anita Fichtl-Schott, Sandra Pflaum, Elke Huber und Helene Bücken schrieben unserer Redaktion. „Wir sind erschüttert zu lesen, dass der Vertrag mit einer so verlässlichen, fachlich hochkompetenten Stelle aufgrund von Sparmaßnahmen aufgekündigt werden soll. Die Leidtragenden dieser möglichen Aufkündigung sind die Kinder, Jugendlichen und Familien des Landkreises Landsberg.“

Nun beschäftigte sich der Kreisausschuss mit der möglichen Kündigung der Kooperation. Peter Rasch, der Leiter des Amts für Jugend und Familie, sagte, die Kosten werden weiter steigen. Die Kündigung habe nichts mit der Qualität der Beratung zu tun. Bei einer Ausschreibung könne sich SOS-Kinderdorf wieder bewerben. Das Amt für Jugend und Familie habe sich von einer Kanzlei beraten lassen, die eine Ausschreibung empfohlen habe. Zur Kostenentwicklung sagte Rasch, dass SOS-Kinderdorf tarifgebunden und die Mitarbeitenden sehr erfahren seien, was das Angebot kostenintensiver mache. „Andere Träger, die günstiger sind, wären möglich.“

Kauferings Bürgermeister spricht von einer Investition in die Zukunft

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) sagte, die Kooperation sei eine „Investition in die Zukunft“. SOS-Kinderdorf habe Fachkräfte, die andere Träger erst finden müssten, zudem sei der Trägeranteil mit 30 Prozent deutlich höher als gewöhnlich. Salzberger sieht auch vergaberechtlich keine Notwendigkeit zur Kündigung. Auch er habe sich eine Meinung dazu eingeholt, beim Auftragsberatungszentrum Bayern. Dort sei man zu der Einschätzung gekommen, dass keine Pflicht zur Ausschreibung besteht. Denn die Leistung werde freiwillig, kostenlos und unbefristet angeboten. „Erst durch eine Kündigung des unbefristeten Vertrags würde eine Ausschreibung notwendig“, sagte Thomas Salzberger.

Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) lobte das „hervorragende, niederschwellige Angebot“ der Erziehungsberatungsstelle. Das einzig negative, was ihr zu Ohren gekommen ist, seien die Wartezeiten auf einen Termin. Im Notfall werde aber immer eine Lösung gefunden. Dennoch zeige dies, dass das Angebot eher ausgeweitet werden sollte. In Bezug auf die Kosten widersprach Baumgartl Jugendamtsleiter Rasch. Dieser Aspekt allein dürfe nicht der Grund für die Kündigung sein.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) hatte den rechtlichen Aspekt im Blick. Auch in anderen Bereichen würden Leistungen in bestimmten Intervallen ausgeschrieben. 45 Jahre, wie im Fall der Kooperation zwischen Landkreis und SOS-Kinderdorf, seien eine lange Zeit. Nicht auszuschreiben, erscheine rechtswidrig. Diesbezüglich schlug Herbert Kirsch (FW) vor, den Vertrag einfach weiterlaufen zu lassen. Wer die Beratung übernehmen möchte, könne die Kooperation ja anfechten. Am Ende stimmte der Kreisausschuss mit 9:4 Stimmen gegen die Kündigung der Kooperation mit SOS-Kinderdorf.