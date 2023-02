Das Baden im Landsberger Inselbad wird teurer

Plus Der Stadtrat stimmt einer Erhöhung der Gebühren im Inselbad in Landsberg zu. Es bleibt dabei: Senioren gelten nicht als Ermäßigte.

Im Mai geht das Landsberger Inselbad in eine neue Saison. Die Besucherinnen und Besucher müssen sich dann auf neue Eintrittspreise einstellen. Der Stadtrat hat jetzt dem Neuerlass der Gebührensatzung der Stadtwerke zugestimmt. Diskutiert wurde darüber, warum Seniorinnen und Senioren nicht als Ermäßigte angesehen werden und warum es für Tageskartenbesitzer nicht möglich ist, das Bad für eine Stunde oder mehr zu verlassen, ohne erneut Eintritt bezahlen zu müssen.