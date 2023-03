Das Bauprojekt an der Pfettenstraße geht in die nächste Phase

Unweit der JVA in Landsberg sollen an der Pfettenstraße Wohnungen entstehen. Für die nächsten Schritte nennt die Stadt Landsberg nun einen konkreten Zeitplan.

Die Planungen für das zukünftige Wohnquartier an der Pfettenstraße in Landsberg gehen in die nächste Phase. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist der Auslobungstext für den städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb inzwischen veröffentlicht.

Die Entwicklung des Wohnquartiers startete bereits im vergangenen Herbst mit einer Beteiligung der Landsberger Bürgerinnen und Bürger. Bei einem Aktionstag standen Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen vor Ort Rede und Antwort. Die dabei aufgenommenen Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger wurden im Auslobungstext mit aufgenommen. Diesen hatte der Stadtrat unlängst einstimmig beschlossen.

Im Juni soll ein Preisgericht eine Entscheidung fällen

Zudem wurden in der Online-Veranstaltung "Nachgefragt!" die am Aktionstag erarbeiteten Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Deren Dokumentation wird noch zeitnah auf der Internetseite der Stadt Landsberg (www.landsberg.de) veröffentlicht werden. Auch der Auslobungstext soll dort nachzulesen sein.

Am 26. Juni dieses Jahres entscheidet dann ein Preisgericht über die beim städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb eingereichten Entwürfe der Architekten. Anschließend ist laut der Pressemitteilung eine Bürgerwerkstatt vorgesehen, bei der die Siegerentwürfe mit den jeweiligen Planern diskutiert und gemeinsam überarbeitet werden können. Die Stadt Landsberg wurde als eine von insgesamt zehn Modellkommunen im Mai 2022 mit dem Baugebiet nördlich der Pfettenstraße für ein besonderes Förderprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr unter dem Namen "Landstadt Bayern - Initiative für innovative Stadtentwicklung" ausgewählt. Ziel des Projekts ist es, Kommunen zu fördern, die in einem Quartier das Beste aus Stadt und Land innovativ verbinden möchten.

Die geplante Bebauung stößt auch auf Kritik

Mit der Aufnahme erhält die Stadt nicht nur finanzielle Fördermittel, sondern auch eine fachliche Beratung und wissenschaftliche Begleitung durch Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen - beispielsweise zu alternativen Wohnformen, neuen und flexiblen Mobilitätskonzepten sowie Klima- und Umweltfragen. Mit dem Baubeginn ist frühestens ab dem Jahr 2026 zu rechnen.

Das Gelände nördlich der Pfettenstraße gehört im Stadtgebiet zu den wenigen freien Flächen, die großzügig bebaut werden können. Das Areal ist rund 4,4 Hektar groß und liegt in direkter Nachbarschaft zur Justizvollzugsanstalt. Der Freistaat Bayern ist Eigentümer von rund 3,2 Hektar der Fläche, die restlichen etwa 1,2 Hektar gehören der Stadt. Die geplante Bebauung stößt bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern auch auf Kritik: Sie würden die dortigen Freiflächen gerne für die Erholung und das Stadtklima freihalten. (AZ)