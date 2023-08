Landsberg

vor 48 Min.

Das Café Lauterbach in Landsberg sucht einen neuen Pächter

Dieter und Katharina Lauterbach haben sich entschieden, das Café am Mühlbach in Landsberg in andere Hände zu geben.

Plus Das Ehepaar Lauterbach will den Traditionsbetrieb in der Landsberger Altstadt übergeben. Im Gespräch mit unserer Redaktion nennen die Betreiber die Gründe.

Von Romi Lönhard

Kurz nach 10 Uhr am, genauer gesagt, über dem Mühlbach in Landsberg: Das Café Konditorei Lauterbach zwischen Adolph-Kolping-Straße und Schrannengasse hat gerade aufgemacht. Der Gastraum füllt sich schnell mit Kunden aller Altersstufen. Hinter der Theke herrscht reger Betrieb. Es duftet nach frisch aufgebrühtem Kaffee. In der Tortenvitrine warten Schwarzwälder Kirsch, Käsekuchen, Apfelstrudel oder süßes Kleingebäck auf Naschkatzen. Die Gäste genießen vormittags jedoch das Frühstück. Es ist ein sonniger Tag, entsprechend sind auch die Tische im Außenbereich schnell besetzt. Es ist nicht zu übersehen: Das Café hat Tradition, es ist beliebt bei Landsbergern und Besuchern der Stadt. Doch seit ein paar Tagen schreckt ein Aushang an der Galerie Gebhard im gleichen Gebäudekomplex Passanten auf. "Ab 1. Oktober wird das Café mit Garten, Konditorei und zugehöriger Backstube von der Eigentümerin neu vermietet."

Eigentümerin ist Conradine Gebhard. Ihr gehört die gesamte Liegenschaft. Sie betreibt auch die Galerie nebenan. Auch auf der Homepage des Cafés Lauterbach wird nach einem Nachmieter/Pächter gesucht. Was ist passiert, was sind die Gründe für die Neuvermietung? Unsere Redaktion sprach mit Dieter Lauterbach, Conradine Gebhard wollte sich dazu nicht äußern. "Dass wir aufhören", betont der Konditormeister, "hat keinerlei wirtschaftliche Gründe. Unser Café steht finanziell sicher da." Es sei einfach so, dass der Pachtvertrag gerade auslaufe und dies bei ihm - Dieter Lauterbach ist 63 Jahre alt - und seiner Frau Katharina Überlegungen in Gang setzte. Soll der Vertrag noch einmal verlängert werden oder ist die Zukunft der Ruhestand?

