Landsberg

Das Chiemgauer Volkstheater strapaziert die Lachmuskeln

Bernd Helfrich (links) und Flo Bauer brachten das Publikum in der Aula der Mittelschule in Landsberg zum Lachen.

Plus Das Chiemgauer Volkstheater bringt "Alter schützt vor G'sundheit nicht" in Landsberg auf die Bühne. Das Publikum hat seinen Spaß.

Von Hertha Grabmaier

Als ein fitter Rentner, von jetzt auf gleich, quasi in einer zweiten Rolle, einen schwer Pflegebedürftigen zu simulieren, ist für das Urgestein des Chiemgauer Volkstheaters, Bernd Helfrich, genau das Richtige, um zu zeigen, was er am besten kann: brillant schauspielern. Das zeigte der bekannte Schauspieler beim Gastspiel des Chiemgauer Volkstheaters in Landsberg.

Der 77-Jährige topfitte, vierfache Witwer Günther prahlt gerne mit seinen sportlichen Unternehmungen und damit, die 20-jährigen Ladys in der Mittwochs-Spinning-Gruppe alt aussehen zu lassen. Schließlich wollte er als süddeutscher Brustschwimm-Meister im Mexiko-Kader gegen Mark Spitz antreten (im wahren Leben hatte der 77-jährige Bernd Helfrich als Eishockey-Torwart tatsächlich Kurzeinsätze beim Bundesligisten Sportbund Rosenheim). Seine Wohnung im fünften Stock, ohne Aufzug, auch Matterhorn genannt, erklimmt er ohne Anstrengung. Er lebt gesund und ist es auch, wo hingegen sein eher von allerlei Wehwehchen geplagter Nachbar Max aus dem ersten Stock, in optima forma gespielt von Andreas Löscher, es nur mit Mühe nach oben schafft.

