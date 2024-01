Das Collegium musicum überzeugt mit harmonischem Klang

Plus Erstmals findet das Weihnachtskonzert in der Aula der Landsberger Mittelschule statt. Eine gute Entscheidung.

Im kommenden Jahr kann das Collegium musicum Landsberg ein Dreivierteljahrhundert seines Bestehens feiern. Gegründet von Ludwig Zierl, wurde es nach kurzer Zeit von Alfons Schmidt übernommen, der die Entwicklung des Klangkörpers 55 Jahre lang prägte. Nach einigen Dirigentenwechseln ist nun Professor Alfons Brandl Leiter. Eine feste, langjährige Tradition ist das Weihnachtskonzert, das schon etliche Aufführungsorte gesehen hat. Aktuell lud das hochkarätige Ensemble mit der gelungenen Mischung aus begeisterten Laienmusikern und solchen, die in der Welt der Klänge ihre Berufung gefunden haben, erstmals in die Aula der Mittelschule Landsberg ein.

Eine gute Entscheidung. Das stellte sich im Verlauf des Abends heraus. Die Aula hat eine hervorragende Akustik für alle, egal, wo sich ein Besucher oder eine Besucherin aufhält. Sie ist damit bestens geeignet für ein Konzert mit einem klassischen Orchester wie dem Collegium musicum mit einem zuverlässigen Grundstock aus Streichern, zu dem sich immer wieder Bläser gesellen. Wie auch beim Eröffnungsstück des diesjährigen Weihnachtskonzerts: Die aufgeführte Sinfonie in d-moll von Alessandro Scarlatti beinhaltet zwei Querflöten als Solostimmen. Ines Gleissner und Marion Theimer waren die beiden Flötistinnen, die eine exzellente Leistung zeigten.