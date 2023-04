Landsberg

Das Ehepaar Bille stellt im Altstadtsaal in Landsberg aus

Plus Die Werke von Heidi und Rudolf Bille sind durchaus unterschiedlich. In Landsberg sind sie jetzt gemeinsam zu sehen.

Von Romi Löbhard

Die Unterschiede sind klar erkennbar: Heidi Bille porträtiert gern, sie bleibt dabei stets beziehungsweise meist an der Realität. Ihre Figuren sind klar erkennbar, Kopfporträts haucht sie zudem Charakterliches ein. Rudolf Bille hingegen fallen unterwegs Plakate und besondere Gebäude auf, die er mit der Kamera festhält und diese malerisch nicht nur umsetzt, sondern durch Überlagerungen völlig neue Ansichten schafft. Das Ehepaar Bille stellt derzeit gemeinsam im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee aus. Bei der Vernissage berichteten beide über den künstlerischen Weg des Ehepartners. Diese Einblicke in die Entwicklung waren höchst unterhaltsam.

So war laut Heidi Bille der Einstieg ihres Gatten ein Zeichenkurs, den sie ihrem "Lieblingsmenschen" schenkte, "weil seine unruhigen Finger immer etwas zum Kritzeln brauchten". Heidi wiederum, die eher kunsthandwerklich unterwegs war und als Mitarbeiterin in der Kauferinger Bücherei Kindern Literatur nahebrachte, sollte auch mal in die Toskana mitkommen, wo der Ehemann bereits mehrmals Malwochen mit Hans Dietrich absolviert hatte. Bedingung sei gewesen, meint Rudolf Bille, "dass sie auch Aquarelle malt". Das gelang und es folgten Weiterbildungen bei Hans Dietrich, später auch in Rainer Walchs ARThaus. Dort erlernte das Ehepaar während vieler Kurse den Umgang mit Acryl, Kohle, Bleistift. Beide wurden Mitglieder im vor elf Jahren gegründeten Kunstverein Landsberg, Rudolf Bille engagiert sich im Vorstand.

