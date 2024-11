Das FlohQuadrat engagiert sich für Inklusion

Nachdem das FlohQuadrat in Landsberg bereits im März 1.300 Euro Spendengeld übergeben hatte, war es am 30. Oktober wieder soweit: Die Mitarbeitenden Sieglinde Högner und Andrea Müller kamen zum Kaffee-Trinken und Erzählen in die Arche. Sie übergaben eine Spende in Höhe von rund 1.400 Euro.

Icon Vergrößern von links nach rechts: Assistentin Christine Henzold, Bewohner*innen Iron-Mand, Linde Kleber und Stefan Buchner, FlohQuadrat-Mitarbeitende Andrea Müller, Bewohner Ben-David, FlohQuadrat-Mitarbeitende Sieglinde Högner, Bewohner Fred Bartel. Foto: Sieglinde Högner Icon Schließen Schließen von links nach rechts: Assistentin Christine Henzold, Bewohner*innen Iron-Mand, Linde Kleber und Stefan Buchner, FlohQuadrat-Mitarbeitende Andrea Müller, Bewohner Ben-David, FlohQuadrat-Mitarbeitende Sieglinde Högner, Bewohner Fred Bartel. Foto: Sieglinde Högner

Auch dieses Mal kommt die Spende wieder dem neuen Arche-Haus, das acht Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Assistent*innen in der Römerauterrasse eine Heimat wird, zu Gute. Die „Archis” haben sich gerne mit Frau Högner und Frau Müller, die viel Zeit auf das Auszeichnen und Präsentieren der Waren verwendet haben, unterhalten und erzählten, was sie alles am neuen Haus freut: Auch Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, können einziehen, es gibt viel Platz und ein eigenes Bad für die Bewohner.

Die Arche dankt deswegen herzlich der Inhaberin Frau Cora Augustin und dem ganzen FlohQuadrat-Team, das einen großen Aufwand auf sich nimmt. Ein großer Dank gilt natürlich auch allen Kund*innen des FlohQuadrats, die mit einer großen Spendenbereitschaft diese Unterstützung von inklusivem Leben erst möglich gemacht haben.

