Landsberg

15:58 Uhr

Das Fremdsein in der Gesellschaft

Germania. Römischer Komplex Germania. Römischer Komplex / Theater an der Ruhr & Anagoor / Stadttheater Landsberg

Plus Das Theater an der Ruhr mit Anagoor präsentieren im Stadttheater eine experimentelle Collage über die Wurzeln der Ablehnung des Fremden. Für das Publikum ist das stellenweise schwer zu ertragen.

Von Bärbel Knill

Wo hat unsere Vorstellung, ja unser Vorurteil, über das Fremde und den fremden Menschen seine Wurzel? Dieser Frage ging eine Koproduktion des Theaters an der Ruhr mit dem Theaterprojekt Anagoor in der Aufführung von "Germania – Römischer Komplex" unter der Regie von Simone Derai nach. Eine sehr kleine Schar an Zuschauern und Zuschauerin wagte sich dazu ins Landsberger Stadttheater.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

