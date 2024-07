Das frühere Anglergeschäft Kerler wird vorübergehend zum Jugendzentrum

Im kommenden Jahr soll das neue Jugendzentrum (Juze) an der Lechstraße fertig sein. Weil im jetzigen Gebäude an der Spöttinger Straße aber bald die Gruppen des evangelischen Kindergartens betreut werden, braucht es andernorts einen vorübergehenden Treffpunkt für Landsbergs Jugend. Und inzwischen ist eine Lösung gefunden: Das Kerlerhaus am Eingang zum Wildpark, in dem sich bis vor zwei Jahren ein Angelgeschäft befand, wird ab Herbst für einige Monate als Juze genutzt. Nach dieser Interimsnutzung wird dann das städtische Forstamt einziehen. In ihrer ersten Sitzung besichtigten die neu gewählten Mitglieder des Jugendbeirats die Räumlichkeiten.

