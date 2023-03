Das Grauen, ganz persönlich

Das Staatstheater Hannover bringt eine Inszenierung der niederländischen Autorin Judith Herzberg nach Landsberg. Ein Stück aus dem Holocaust, aber ohne ihn einmal nur zu erwähnen.

Menschen in Not durch Krieg und Verfolgung, auf der Flucht oder von Deportation bedroht – das ist leider ein Thema, das seine Aktualität nicht verliert. Das Staatstheater Hannover war zu Gast im Landsberger Stadttheater, mit einem Stück der in den Niederlanden hochverehrten jüdischen Autorin Judith Herzberg: "Rivka". Unterstützt wurde die Vorführung durch den Förderverein TILL sowie die Delo-Herold-Stiftung, deren jeweilige Vorsitzende, Sabine März-Lerch und Sabine Herold, von Theaterleiter Florian Werner begrüßt wurden. Auch Regisseur Stephan Kimmig war zugegen, der seit über 20 Jahren Stücke von Judith Herzberg in Hannover, Stuttgart und München inszeniert.

Zwei Menschen im Kipppunkt ihres Lebens

Zwei Menschen an einem großen Kipppunkt in ihrem Leben, ein Punkt, nach dem niemand weiß, wie es einmal werden wird. Das junge jüdische Paar Erna und Jacob hat seine kleine Tochter Rivka weggegeben, damit sie gerettet wird, und packt die Koffer, weil sie am Morgen abgeholt werden – vermutlich ins Konzentrationslager, so genau wissen sie es nicht. Werden sie überleben, ihre Tochter wiedersehen? Die Autorin Judith Herzberg will ihre Werke zwar nicht rein autobiografisch verstanden wissen, doch genau das war ihre Geschichte, sie wuchs bei nicht jüdischen Pflegeeltern auf und kam nach elf Jahren zurück zu ihren Eltern, die Bergen-Belsen überlebt hatten – anders als die meisten deportierten Juden aus den Niederlanden. So muss man das Stück auch als einen Versuch verstehen, sich in die Lage der Eltern hineinzufühlen, nachzuempfinden, was sie empfunden haben müssen.

Verzweifelt an der Hoffnung festhalten

Es geht um den Holocaust, ja. Aber er wird mit keinen Wort erwähnt, das Stück bleibt im Moment des Packens, des Schwebezustands, und es bleibt vor allem ganz nah dran an den betroffenen Menschen. Die sprechen über die Kartoffeln, die sie haben anbrennen lassen. Fragen sich, ob ihre Tochter wohl weint. Wie weit sie wohl schon weg ist. Ziehen drei Jacken und zwei Röcke übereinander an, um mehr mitnehmen zu können. Öffnen der Nachbarin, die vorgibt, Suppe vorbeizubringen, um zu spionieren, was in der Wohnung zu holen sei, wenn sie weg sind. So wird das Grauen greifbar, man lernt es quasi persönlich kennen, und man hat auch keine Antwort für die Menschen, die verzweifelt versuchen, an der Hoffnung festzuhalten.

Absurdes und grausames Geschehen

Tabitha Frehner beeindruckt in ihrer Rolle der jungen Mutter Erna, die unter Aufbietung sämtlicher Kräfte keine Verzweiflung aufkommen lässt – "Ich werde nicht weinen" –, sondern immer neue Wege findet, mit dem absurden und grausamen Geschehen umzugehen. Es kommt ihr alles so unwirklich vor, als sei es ein Film, und so spinnt sie ihre Filmidee immer weiter, erfindet Titel und Szenen dafür, die sie ihrem Mann Jacob (Stephan Kimmig) erzählt. Die Unterdrückung funktioniert nicht vollkommen, immer wieder muss sie zur Toilette stürmen, immer wieder muss Jacob sie festhalten, davon abhalten, hinauszustürzen, um der kleinen Tochter noch etwas zu sagen, zu bringen, sie zurückzuholen. Sie packen Sachen ein, dann wieder aus, man weiß ja nicht, wie lange man fort ist, oder ob man je zurückkehrt. Erna und Jacob erlauben sich nicht, ihre Gefühle zuzulassen, sondern bewahren die Fassung, gaukeln sich Hoffnung vor, halten sie aufrecht. So müssen Tabitha Frehner und Stephan Kimmig Figuren spielen, die sich selbst gegenüber eine Rolle spielen, ihre echten Gefühle nicht zulassen. Eine doppelte Herausforderung, die sie großartig meistern.

Das Staatstheater Hannover ist mit "Rivka", Schauspiel von Judith Herzberg, zu Gast. Foto: Katrin Ribbe

Berührende Momente entstehen, wenn Erna sich ans Klavier setzt und spielt (Tabitha Frehner spielt tatsächlich), die Musik klingt aus einer fernen, heilen Welt herüber und macht den Bruch zur Realität bewusst. Werden sie abgeholt? Werden sie überleben, ihre Tochter wiedersehen? Das Ende bleibt offen, und das Stück entlässt die Besucher in nachdenklicher Stimmung.

