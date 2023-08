Landsberg

Das Handwerk im Kreis Landsberg spricht seinen Nachwuchs frei

Plus Schreiner, Zimmerer, Maurer und Friseure erhalten in Landsberg ihre Gesellenbriefe. Warum sie positiv in die Zukunft blicken sollen.

Die Handwerksberufe Schreiner, Zimmerer, Maurer und Friseure bekommen ihre Gesellenbriefe überreicht. Während der Ehrung war sowohl von schweren Zeiten als auch von einer vielversprechenden Zukunft die Rede. Wegen der Bauarbeiten an den Beruflichen Schule in Landsberg fand die Freisprechungsfeier heuer in der Aula der Landsberger Mittelschule statt.

„Heute ist der Höhepunkt nach Eurer Gesellenprüfung.“ Voller Vorfreude eröffnete die stellvertretende Kreishandwerksmeisterin Luisa Bredschneijder die Feier der verschiedenen Handwerksberufe. Während der Ehrung wurde allen Absolventen und Absolventinnen noch einmal klargemacht, dass viel Arbeit hinter ihren Leistungen steckt. „Ihr habt gelernt mit Misserfolg umzugehen und nun kann ich Euch in eine stabile berufliche Zukunft entlassen“, sagte Marion Rüller, die Schulleiterin der Beruflichen Schulen. Ein Dankeschön durften sich auch alle Eltern und Lehrer abholen, die ihre Gesellen und Gesellinnen immer tatkräftig unterstützt hätten.

