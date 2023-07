Landsberg

18:05 Uhr

Das Herz des Inselbads ist nicht nur die Technik

Plus Im Landsberger Inselbad sind auch Christian Wappler und sein Team das Herzstück. Wie ist der Zeitplan für die Sanierung? Doris Baumgartl und Stadtwerke geben Auskunft.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Wenn man ans Inselbad denkt, dann an blaues Wasser, Rutsche und Wellenbecken. Doch für den Schwimmmeister Christian Wappler und sein Team beginnt der Alltag manchmal im Keller, und das sieht dann ganz anders aus. Ein wenig erinnern die vielen riesigen Tanks, der Lärm und die Enge an den Film „Das Boot“. Man bekommt als Gast ein beklemmendes Gefühl. Doch für Wappler ist dieser Ort das Herz des Bades. Ein technisches Herz, und das wissen alle, das dringend sanierungsbedürftig ist. Wappler und sein Team versuchen alles, damit die Badegäste ein schönes Badeerlebnis haben. Und sie sind sehr beliebt, so sehr, dass sie am Ende jeder Saison immer viele Kuchen direkt ins Bad geliefert bekommen. Von dankbaren Badegästen gebacken. Doch die marode Technik macht dem Schwimmmeister Sorgen und er hofft schon seit vielen Jahren auf eine Sanierung, die, so Stadtführung und Stadtwerke, jetzt in Angriff genommen wird.

Das Inselbad ist im Sommer ein Paradies. Und was ist im Winter?

Das Inselbad hat eine besondere Atmosphäre, im Sommer ist man dort fast wie im Paradies. Diese Stimmung möchte die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) aber nicht nur drei Monate im Jahr haben und drängt deshalb auf Veränderung. Nicht nur, dass man vorrangig das Bad sanieren muss. Sie möchte auch eine Nutzung für diesen zentralen Bereich in Landsberg, der das ganze Jahr über Gäste anlockt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen