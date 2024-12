Das Hotel "Augsburger Hof" in Landsberg ist begehrt

Nicht nur der Landkreis, sondern auch die Stadt ist an einem Kauf des Hotels „Augsburger Hof“ in Landsberg interessiert. Seit unsere Redaktion Ende Oktober berichtet hatte, dass das Landratsamt prüft, ob das Hotel in der Altstadt als Asylunterkunft infrage käme, ist Bewegung in die Sache gekommen. In dem Gebäude könnten unbegleitete Minderjährige untergebracht werden.

In der Sitzung von Kreisausschuss und Finanzausschuss des Kreistags hatte Renate Standfest (Grüne) nach dem Stand der Dinge gefragt und darauf verwiesen, dass der Landkreis für das kommende Jahr für Erwerb und Sanierung des Gebäudes fünf Millionen Euro in den Haushalt eingeplant habe. Die Bauarbeiten betreffen den Brandschutz und den Dachstuhl, wie Kreisbaumeister Ulrich Köbberling sagte. Eine schnelle Kauf-Entscheidung sei notwendig, wenn die Arbeiten noch im kommenden Jahr abgeschlossen werden sollen.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) sagte, dass der Landkreis dringend Räumlichkeiten für unbegleitete Minderjährige benötige. Der Eigentümer wolle verkaufen. „Wir müssen jetzt zu einer Einigung kommen“, sagte der Landrat in Richtung der Stadt. Denn die habe, so Eichinger, selbst Interesse am Kauf des Gebäudes, das an das Stadttheater angrenzt. Das wurde auch in der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats deutlich, in der Stadträtin Ursula Schaller (SPD) das Interesse der Techniker des Stadttheaters an der Nutzung einer Einliegerwohnung im „Augsburger Hof“ erwähnte.

Die Landsberger SPD und FDP wollen ein Vorkaufsrecht ausüben

Als Reaktion auf die Berichterstattung unserer Redaktion zu den Plänen des Landratsamts hatte die SPD-/FDP-Fraktion des Stadtrats einen Antrag an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) gestellt. Bei jedem Veräußerungsfall bestehe ein städtisches Vorkaufsrecht. „Wir halten es für sinnvoll, dieses Recht gegebenenfalls auszuüben“, hatte Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder in dem Antrag mitgeteilt.

Die Fraktion macht sich für ein Beibehalten des Hotelbetriebs stark. Davon profitiere auch das Stadttheater und die Penzing Studios, die laut dem Antrag häufig auf die Übernachtungsmöglichkeiten zurückgreifen. Das Grundstück sei zudem eine „städtebauliche Chance“. Denn in Landsberg suche man schon lange nach einer geeigneten Stelle für einen Schrägaufzug, was dort möglich wäre. Die Fraktion SPD/FDP beantragte deshalb im städtischen Haushalt 2025 Mittel zum Erwerb des Grundstücks einzustellen und die Frage zur Ausübung des Vorkaufsrechts für das Grundstück dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.