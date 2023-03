Das Inselbad in Landsberg wird für den Saisonstart rausgeputzt

Im Landsberger Inselbad werden unter anderem die Becken gereinigt. Vor dem Start am 1. Mai können bereits Saisonkarten gekauft werden.

Mit dem Frühjahrsputz und dem Start des Saisonkartenverkaufs bereiten die Stadtwerke Landsberg jetzt den Saisonstart im Inselbad vor. Dieser ist laut einer Pressemitteilung am Montag, 1. Mai, geplant. Anfang März hat deshalb der Frühjahrsputz im Inselbad begonnen: Ausgerüstet mit Hochdruckreinigern hat das Team zuerst Überreste von Laub und Dreck, die sich über den Winter im Becken angesammelt haben, entfernt. Dann konnten die Fliesen auf notwendige Reparaturen überprüft werden.

Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit hat das Kommunalunternehmen neben den üblichen Arbeiten auch Modernisierungen an der Technik des Bads durchgeführt, heißt es in der Mitteilung. Auch die Steuerung für die Wellenanlage haben die Stadtwerke ausgetauscht. „Wir kommen super mit den Vorbereitungen voran und die Vorfreude auf die Freibadsaison steigt“, sagt Reinhard Dippold, Abteilungsleiter Kommunale Dienste und Gebäudemanagement, und rät: „Badegästen, die bereits jetzt schon wissen, dass sie eine Saisonkarte erwerben wollen, empfehlen wir, diese bereits jetzt vorzubestellen.“

Die Saisonkarten für das Landsberger Inselbad sind personalisiert

Das können Schwimmbegeisterte aus der Region auf der Webseite der Stadtwerke Landsberg oder direkt vor Ort an der Kasse des Inselbads. „Oftmals häufen sich die Anträge zu Beginn der Saison, sodass es zu Wartezeiten kommen kann – mit einer frühzeitigen Bestellung vor Saisonbeginn können unsere Gäste sicher sein, dass sie ihre Saisonkarte zum Freibadstart in der Hand halten“, fügt Reinhard Dippold hinzu.

Jede Saisonkarte ist nach Angaben der Stadtwerke personalisiert und zeigt ein Foto der Inhaberin oder des Inhabers. Die Bilder können bei der Bestellung online unter www.stadtwerke-landsberg.de/inselbad im JPEG-Format hochgeladen werden. Sobald die Saisonkarte fertig ist, bekommen die Kundinnen und Kunden eine Benachrichtigung und können ihre Karte an der Kasse des Inselbads abholen. Die Bezahlung ist per EC-Karte oder in bar möglich.

Wer seine Bestellung nicht online über die Website der Stadtwerke Landsberg aufgeben kann, hat die Möglichkeit, eine Saisonkarte an der Kasse im Inselbad zu erwerben. In diesem Fall werden Fotos vor Ort gemacht und die Karten direkt erstellt. Die Öffnungszeiten sind im März und April immer mittwochs von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. (AZ)

