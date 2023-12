Landsberg

vor 48 Min.

Das Jahr im Stadtrat: "Landsberg ohne Ruethenfest wie ein Vogel ohne Nest"

Plus Bei der letzten Sitzung des Landsberger Stadtrats im Jahr darf Dieter Völkels humorvoller Jahresrückblick nicht fehlen. Welche Themen er dieses Mal aufgreift.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Der Landsberger Stadtrat ist am Mittwoch zum letzten Mal in diesem Jahr zusammengekommen. Da durfte natürlich ein traditioneller Vortrag nicht fehlen: Dieter Völkel ( SPD), das dienstälteste Mitglied des Gremiums, blickte in Reimform auf die vergangenen Monate zurück und bewies dabei abermals seinen Sinn für Humor.

Zahlreiche Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse fanden in diesem Jahr statt. Und dabei gibt es so manche Dialoge, die muss sich Dieter Völkel einfach notieren und dann im Jahresrückblick zitieren. Beispiel gefällig? "Ein Jahr im Bauausschuss, wie immer in jeder Hinsicht ein Hochgenuss, da lernt man Dinge fürs Leben. Ich werd' Euch ein kleines Beispiel geben: Es ging um ein Seniorenheim, im Osten platziert, da hat die Doris (Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, UBV, Anm. d. Red.) die Pläne einstudiert und meinte dann ganz konsterniert: 'Ich kann die Keller nirgends finden.' Frau K. meinte dann: 'Die Keller, die sind meistens unten.' Dann Doris: 'Da hab' ich sie jetzt auch gefunden.'"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen