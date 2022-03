Landsberg

vor 33 Min.

Das kann man 2022 im Steinzeitdorf Pestenacker erleben

Plus Die Prähistorische Siedlung in Pestenacker ist über den Winter geschlossen, doch mit steigenden Temperaturen öffnet auch das Steinzeitdorf wieder. Diese Veranstaltungen sind 2022 im kreiseigenen Weltkulturerbe geplant.

Von Vanessa Polednia

Mit dem herannahenden Frühling öffnet auch bald wieder das Steinzeitdorf Pestenacker seine Pforten für große und kleine Besucher und Besucherinnen. Seit 2011 wird die rund 5500 Jahre alte Prähistorische Siedlung in Pestenacker auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes geführt und steht damit auf einer Stufe mit Akropolis oder Kölner Dom. Am 1. April beginnt die neue Saison im Freiluftmuseum. Was dann im Steinzeitdorf geplant ist, weiß Archäologin und Projektmanagerin Lejla Hasukic.

