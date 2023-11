Das Konzert des Bezirksjugendorchesters verbreitet Hoffnung in Landsberg

Rund 90 junge Musikerinnen und Musiker zeigen ihr Können in Landsberg. Bereits das erste Stück nimmt die Zuhörenden mit.

Schon weit vor Beginn strömten die Zuhörer in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg zum Konzert des Bezirksjugendorchesters (BJO) Lech-Ammersee. Die rund 90 jungen Musikerinnen und Musiker präsentierten unter der Leitung von Bezirksdirigent Gerhard Böck ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Konzertprogramm unter dem Motto: „Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören“.

Mit einer fröhlich-bewegten Trompetenmelodie unterstützt von feierlichen Paukenschlägen eröffnete das Orchester sein Konzert mit dem Stück „Aurora Borealis“ (Nordlichter) von Rossano Galante. Die Faszination dieses Naturphänomens wurde im Wechsel von klangvollen, getragenen Blechbläser-Melodien mit feinen Holzbläser-Soli hörbar. Das Motto des Abends klang erhaben im Finale des Stücks durch das hohe Kirchenschiff und jagte schon zu Konzertbeginn einen wohligen Schauer über den Körper.

Das Bezirksjugendorchester musizierte in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Foto: Thorsten Jordan

Das Moderatoren-Duo Lena Eberl und Florian Arnold lud das Publikum ein, einzutauchen in einen „Klangteppich aus Hoffnung, Träumen und unerschütterlichem Optimismus“, zu hören in der Forrest Gump Suite von Alan Silvestri (arr. Henk Ummels). Für viele der Musikerinnen und Musiker war es bestimmt eine neue, bereichernde Erfahrung, gemeinsam mit einem Klavier im Orchester zu musizieren. In „Crown Of Thorns“ von Julie Giroux führten Dirigent Gerhard Böck und sein Orchester das Publikum direkt in die Leidensgeschichte Jesu Christi vor 2000 Jahren. Aus einer scheinbar gefälligen Melodie im hohen Blech entwickelte sich mitunter durch präsente Percussion-Einsätze wie Röhrenglocken und Pauken sowie zunehmend dissonante Klänge eine spannungsgeladene Dramatik, die die Kreuzigung vor dem inneren Auge direkt miterleben ließ.

Die Jugendlichen stellen in Landsberg auch ihr Gesangstalent unter Beweis

Dass die Jugendlichen auch mit Gesangstalent gesegnet sind, zeigten sie im „Morning Spiritual“ von Luigi di Ghisallo: Rund 40 Musikerinnen und Musiker formierten sich zum vierstimmigen Chor und sangen mit Orchesterbegleitung Gospels wie „Were your there when they crucified my Lord”, „Swing low, sweet chariot” und „Give me that old religion”. In Georg Philipp Telemanns „La Majesté“ konnte man in strahlenden „Fanfaren“ und der Melodie-Fortführung im Orchester die Hoffnung wieder hören und mit barocken Klängen zur inneren Ruhe und Ordnung zurückfinden.

Das Konzert des Bezirksjugendorchesters in Landsberg fand unter der Leitung von Gerhard Böck statt. Foto: Thorsten Jordan

Mit der dreisätzigen Suite „Where The River Flows“ erzählte das Orchester die Geschichte des weißen Jungen Marmaduke, der von Shawnee Indianern adoptiert wurde und zu einem großen Krieger heranwuchs. Während im ersten Satz die Besiedelung des Ohio Valleys durch die Weißen noch weitgehend harmonisch klang, waren in den beiden Folgesätzen Kämpfe, Trauer und Verzweiflung hörbar: „Bring back my child“, sangen einige Orchestermusiker als Stimmen von Marmadukes Mutter. Mit der leidenschaftlich gespielten „Hymne der Hoffnung und des Optimismus“, dem „Pomp And Circumstance“ von Edward Elgar beendete Dirigent Böck das offizielle Konzertprogramm. Minutenlang stehend applaudierend forderte das sichtlich begeisterte Publikum noch zwei Zugaben. (AZ)

