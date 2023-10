Das kostet die Sanierung der Toiletten in den Parkgaragen der Stadtwerke

Die Stadtwerke investieren in die Infrastruktur. Bei der Art der Ausstattung der WCs in den Parkgaragen spielt auch Vandalismus eine Rolle.

In den vergangenen Monaten haben die Stadtwerke Landsberg die Toilettenanlagen in der Schlossberggarage und der Parkgarage in der Lechstraße saniert. Jetzt sind auch die Arbeiten in der Schlossberggarage abgeschlossen, teilt das Kommunalunternehmen mit.

„Unser Ziel war es nach über 30 Jahren moderne, zeitgemäße und funktionale Toiletteneinrichtungen für unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen“, teilt Unternehmenssprecherin Kathrin Weber auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Dafür seien die Stadtwerke auch bereit gewesen, die entsprechende Investition zu tätigen. Wie viel hat die Sanierung der Toiletten in der Schloßberggarage und der Parkgarage in der Lechstraße gekostet? Die Kosten setzten sich laut Weber größtenteils aus den Installations- sowie Fliesen- und Maurerarbeiten zusammen. Es wurden zudem die Zu- und Ableitung in den Toiletten komplett erneuert. Die Kosten betragen aktuell 114.000 Euro.

Die Toilettensanierung in der Schlossberggarage in Landsberg ist abgeschlossen. Foto: Kathrin Weber, Stadtwerke

Wie die Stadtwerke mitteilen, werden die Toilettenanlagen 365 Tage im Jahr gereinigt. „Die oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass die Kundinnen und Kunden stets eine saubere und angenehme Umgebung vorfinden“, so Kathrin Weber zu den renovierten und modernisierten Unisex-Toiletten. Im Gegensatz zu vorher seien die Stadtwerke von den hochwertigen und teuren Edelstahltoiletten und Edelstahlwaschtischen zu herkömmlicher Keramik gewechselt. Diese seien bei Schaden durch Vandalismus leichter und günstiger zu beschaffen. „Bis auf einen bruchsicheren Spiegel sind herkömmliche Accessoires verwendet worden, teilweise sogar aus dem Altbestand. Die großen Fliesen wurden gewählt, da dies die Reinigung erleichtert. Weniger Fugen sind besser für die Reinigung von Sanitäranlagen“, teilt Weber auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Die Bauarbeiten zur Toilettensanierung in der Parkgarage in der Lechstraße sind bereits länger abgeschlossen. Sie hatten sich zwischenzeitlich verzögert, weswegen die Toiletten während des Ruethenfests Mitte Juli nicht geöffnet werden konnten. Betroffen waren damals die Ausgänge Färbertor und Brudergasse.

