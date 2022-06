Landsberg

vor 17 Min.

Das Landsberger Inselbad ist einfach einmalig

Die Plakatausstellung wird außen am Inselbadgebäude gezeigt und gewährt interessante Einblicke in die Geschichte, aber auch in das Leben der Badegäste.

Plus Am heutigen Mittwoch steht die Sanierung des Inselbads nochmal auf der Tagesordnung in der öffentlichen Stadtratssitzung im Rathausgebäude. Dabei geht es um einen Antrag in Sachen Inselbadterrasse.

Von Alexandra Lutzenberger

Am Mittwoch, 18 Uhr, sollten alle, denen das jetzige Inselbad wichtig ist, bei der öffentlichen Stadtratssitzung im Landsberger Sitzungssaal mit dabei sein. Denn da wird über den Antrag einer Bürgerin abgestimmt, der den Erhalt der Terrasse in der derzeitigen Form und einen Zugang zur Terrasse vom Inselbad aus beinhaltet. Eine Forderung, die sie mit vielen in Landsberg teilt.

