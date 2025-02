Das Landsberger Inselbad öffnet 2025 später und schließt früher

Das Landsberger Inselbad soll in den kommenden Jahren in drei Stufen saniert werden. Derzeit laufen die Arbeiten am neuen Technikkeller. Trotz der umfangreichen Sanierungsarbeiten soll das Freibad über die Sommermonate geöffnet bleiben. Heuer allerdings deutlich kürzer als in den Jahren zuvor.

In seiner nächsten Sitzung, am Mittwoch, 19. Februar, wird sich der Stadtrat mit dem Inselbad beschäftigen, das von den Stadtwerken betrieben wird. Da sich die Sanierung des aktuellen Abschnitts über zwei Jahre hinziehen wird, ist es erforderlich, die aktuelle Schwimmbadsaison zu verkürzen, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Stadträte. Die Stadtwerke planen eine Eröffnung des Inselbades am 18. Mai. Gleichzeitig müssten die Arbeiten bereits in der zweiten Augusthälfte wieder aufgenommen werden, weshalb letzter Öffnungstag der 17. August sein werde. In den Jahren zuvor startete die Badesaison in der Regel am 1. Mai und endete am letzten Tag der Sommerferien Anfang September.

Aufgrund der kürzeren Badesaison sollen auch die Preise für Saisonkarten in 2025 reduziert werden. Geplant hat das Kommunalunternehmen eine pauschale Reduzierung um 20 Prozent. Demnach würden sich laut Sitzungsvorlage folgende Preise errechnen: für Familien statt bisher 135 nun 108 Euro, für Erwachsene statt 100 nun 80 Euro sowie für Jugendliche und Ermäßigte statt 45 nun 36 Euro. Die weiteren Eintrittspreise sollen nicht angepasst werden.

Die Stadt Landsberg beteiligt sich mit acht Millionen Euro an der Sanierung des Inselbads

In der Sitzung des Stadtrats ist auch die Finanzierung der Sanierung ein Thema. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 22. November 2023 beteiligt sich die Stadt mit einem Betrag von insgesamt acht Millionen Euro an der Sanierung des Inselbads. Zusätzlich hat die Stadt einen Antrag im bayerischen Schwimmbadförderprogramm gestellt. Daraus wurde mit Bescheid vom 18. November 2024 ein Zuschuss in Höhe von 2,86 Millionen Euro bewilligt, der von der Stadt an die Stadtwerke weitergereicht werde.

In der Sitzung werden die Stadtwerke über den Ablauf der Bauarbeiten sowie den Zeitplan berichten. Bei einem Pressetermin Mitte Juli vergangenen Jahres war der Stufenplan vorgestellt worden. Die erste Baustufe umfasst den Neubau eines Technikkellers für die neue Badewassertechnik sowie für eine Flusswasserwärmepumpe. Nach Ende der Badesaison 2025 beginnt die zweite Baustufe, die in zwei Abschnitte unterteilt ist: die Erneuerung der Badewassertechnik sowie die Sanierung des Wellenbeckens, des Schwimmer-Beckens, des Nichtschwimmerbeckens und des Kleinkinderbeckens. Die dritte Baustufe umfasst die Erneuerung oder einen Neubau des im Jahr 1972 fertiggestellten Gebäudes. Mit dem Neubau des Gebäudes könne frühestens im Herbst 2026 begonnen werden.