Das Landsberger Rathaus wird eingerüstet

Die Fassade des historischen Gebäudes am Hauptplatz weist Schäden auf. Warum die Arbeiten im Herbst durchgeführt werden.

An der Fassade des Historischen Rathauses am Landsberger Hauptplatz zeigen sich in 24 Metern Höhe Schäden an der wertvollen historischen Fassade. Deshalb müssen restauratorische Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Am Montag, 18. September, wird die Fassade zunächst eingerüstet.

Erste Veränderungen an der Fassade traten laut Pressemeldung bereits 2017 auf. Im Frühjahr 2021 sei eine detaillierte Untersuchung anberaumt worden, um sich einen Überblick zu verschaffen und diese zu dokumentieren. Dabei seien Schäden am Putz des Giebelbereichs festgestellt worden, und zwar sowohl in Bereichen, die bereits 2017 bearbeitet worden waren, als auch im putzkonservatorisch unbehandelten Bereichen. Bei den Schäden handelt es sich laut Stadtverwaltung um vereinzelte Risse, aber auch um eine starke oberflächliche Verschmutzung durch Spinnweben, Staub und Vogelkot.

Der Giebel am Landsberger Rathaus muss komplett erneuert werden

Was wird nun saniert? Der Putz im Bereich der Rotfassung am Giebel wird komplett erneuert, weitere Bereiche mit schadhaftem Putz werden neu aufgebaut, teilt die Stadt mit. Und schließlich erhalte der Giebelbereich einen neuen Anstrich. Dabei sei es notwendig, die Arbeiten im Spätsommer beziehungsweise Herbst auszuführen, da eine zu schnelle Trocknung der Materialien langfristig zu erneuten Schäden führen könne. Die Sanierung der Flächen im Giebel kann voraussichtlich innerhalb eines Monats durchgeführt werden. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Firma „ProDenkmal“ aus Bamberg durchgeführt.

Das südseitige Dach des Gebäudes am Hauptplatz 175 in Landsberg wird derzeit neu gedeckt. Foto: Thorsten Jordan

In unmittelbarer Nachbarschaft des Historischen Rathauses ist ein weiteres Gebäude hinter einem Gerüst verschwunden. Das Haus mit der Adresse Hauptplatz 175 (ehemalige Herzogstuben) erhält derzeit auf der Südseite eine neue Dachabdeckung. (AZ)

