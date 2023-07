Das Landsberger Ruethenfest wird mit dem Heimatpreis ausgezeichnet

Der Ruethenfestverein bekommt vom bayerischen Finanz- und Heimatminister einen Preis verliehen. Besonders dessen Förderung des Brauchtums wird gewürdigt.

Völlig überrascht wurde der Ruethenfestverein laut einer Pressemitteilung von der Nachricht, den Heimatpreis Südbayern entgegennehmen zu dürfen. Die Verleihung fand in München in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz statt.

Verliehen wurde der Preis von Albert Füracker, bayerischer Finanz- und Heimatminister, im Rahmen einer festlichen Veranstaltung. In seiner launigen Festrede erklärte er den Stellenwert dieses Preises. Er soll den Blick auf Verdienste lenken, die für das Land von großer Bedeutung sind. Das Gemeinwesen lebe von der Mitwirkung und Mitgestaltung seiner Bürgerinnen und Bürger. Eine lebendige Gesellschaft brauche Menschen, die bereit sind, Verantwortung füreinander zu übernehmen und eine Kultur des Miteinander zu entwickeln.

Das bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ist überzeugt, dass der Ruethenfestverein sich mit der Organisation und Durchführung des Ruethenfests in Landsberg herausragende Verdienste um die bayerische Heimat erworben hat. Besonders die Erhaltung, Pflege und Förderung bayerischen Brauchtums und der bayerischen Tradition werden gewürdigt, aber auch das kulturelle und soziale Engagement im Zusammenhang mit regionaler Kultur und Tradition.

Ruethenfest: Die Auszeichnung motiviert die Ehrenamtlichen

Nach einer kurzen musikalischen Umrahmung und einer interessanten Gesprächsrunde unter anderem mit Dr. Rudolf Neumaier, Geschäftsführer Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V., konnte der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, Tobias Wohlfahrt, den Preis in Form eines großen bayerischen Porzellanlöwens aus der Hand von Staatsminister Füracker entgegennehmen.

Auch wenn sich der Ruethenfestverein über einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung des Ruethenfests gefreut hätte, kann der Verein laut der Pressemitteilung trotzdem auf diese herausragende Würdigung stolz sein. Sie bestätigt und motiviert all die Ehrenamtlichen in ihrer Vorbereitung zum Fest, das am Mittwoch, 19. Juli startet. (AZ)

