Landsberg

vor 33 Min.

Figurentheater zeigt in Landsberg die Abenteuer des kleinen Eisbären

Thomas Hänsel präsentierte mit seinem Figurentheater „marotte“ in Landsberg die Geschichte des abenteuerlustigen kleinen Eisbären Lars.

Plus Eisbär Lars treibt mitsamt seiner Scholle ab und lernt viele andere Tiere kennen. Das Stück von Puppenspieler Thomas Hänsel begeistert in Landsberg die Kinder.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Lars und Papa - der kleine und der große Eisbär: Generationen von Kindern waren fasziniert von den Geschichten und Abenteuern. Jetzt gastierte Thomas Hänsel mit seinem Figurentheater „marotte“ in Landsberg und präsentierte auf der Bühne des Stadttheaters den Beginn der Geschichten um einen abenteuerlustigen kleinen Eisbären namens Lars.

Er tanzt seinem Papa auf der Nase herum, flunkert ein wenig vom „Schwimmen können“ und übt Schollen hüpfen. Die vielen kleinen Zuschauer sind ziemlich aufmerksam, schließlich kennen so gut wie alle die Eisbärengeschichte. Wird das dann auch wirklich so auf der Bühne dargestellt? Und ob! Thomas Hänsel lässt seine Puppen in der Höhle schlafen, zeigt, wie sich Lars beim Hochüpfen abmüht und lässt dessen Vorsicht beim ins Wasser tauchen spüren.

